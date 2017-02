SYNDICAT DE LA SANTÉ: La plainte de la MHEU mentionnée dans le rapport du BIT

« Torture physique et mentale », mauvaise mise en pratique du Performance Management System, absence de négociations avec le ministère de tutelle concernant les conditions de travail. Telles sont entre autres les plaintes portées par la Ministry of Health Employees Union (MHEU) auprès du BIT en 2015 et qui ont été retenues par cette organisation internationale. Celles-ci figurent désormais dans le rapport du BIT. En attendant que le “governing body” de l’organisation statue sur le rapport, la MHEU envisage d’aller vers l’ERT et d’organiser une manifestation devant le Parlement.

Lors d’une conférence de presse à la mi-journée, le président de la MHEU, Amarjeet Seetohul, a indiqué que les plaintes du syndicat faites auprès du BIT en 2015 viennent d’être retenues par l’organisation internationale. Il a rappelé que le syndicat existe depuis plus de dix ans et est reconnu par le ministère de la Santé. Son but, poursuit-il, est de travailler dans l’intérêt des employés, notamment les Health Care Assistants. « Or, au fil des années, le ministère et la direction des hôpitaux ont utilisé tous les moyens pour empêcher le bon fonctionnement de notre organisation (...) Quand nous avons des problèmes, il est normal que nous les adressions au ministère de la Santé. Nous lui avons adressé des correspondances pour expliquer qu’il y a des persécutions systématiques à l’encontre du président, en l’occurrence moi-même, et de nos membres. Mais nos demandes n’ont pas été entendues. Nous nous sommes tournés vers le bureau du Premier ministre pour faire savoir qu’il y a plusieurs problèmes graves et sérieux qui empêchent le syndicat de défendre les droits des employés. Mais le PMO a référé toutes les correspondances au ministère. Actuellement, il y a un silence autour de tous les problèmes. »

Il explique que suite à des plaintes logées devant le BIT en juillet 2015, le comité d’experts du BIT a examiné les points avancés par la MHEU et, un an après, un rapport leur a été envoyé, où figurent les plaintes du syndicat et celles d’autres pays. M. Seetohul rappelle que, parmi ces plaintes, il y a le cas de « torture physique et mentale qui a mis en péril la santé d’un syndicaliste », en l’occurrence lui-même. « En 2011, il y avait un problème d’insalubrité grave à l’hôpital Victoria. Il y avait des excréments de rats. Nous avons rapporté le problème mais la direction n’a pris aucune mesure. Suite à cette dénonciation, le directeur m’a transféré dans une salle qu’on a ouverte du jour au lendemain et où il y avait un climatiseur rempli de poussière. Malgré nos protestations, la direction a insisté pour que j’y travaille. Ma santé s’est détériorée et, aujourd’hui, je souffre d’une allergie chronique. ». Selon M. Seetohul, « la seule réponse de la Santé au BIT a été qu’il ne donnera pas d’explications, et ce alors qu’il a signé une convention avec le BIT », ajoutant : « C’est donc une violation de la convention qu’il a signée. »

Autre faille rapportée au BIT : la mise en pratique du Performance Management System (PMS) où, après six mois, est censée se dérouler une évaluation de la performance des employés pour leur permettre de s’améliorer avant la performance finale. « Or, il y a un cas où on n’avait pas procédé à mon “mid-term assessment” et on est passé directement au “final assessment”. Malgré nos protestations, le ministère a soutenu cette évaluation. Donc, le système ne fonctionne pas correctement. Est-ce qu’on doit enlever ce système dans la fonction publique ? »

La MHEU a d’autre part rapporté au BIT l’absence de négociations avec le ministère sur les conditions de travail. « Depuis 2013, nous n’avons pas eu de négociations. La Santé dit qu’il y a des négociations régulières. Nous démentons cela ! »

Le syndicat dit envisager un recours à l’Employment Relations Tribunal « pour un arbitrage ». Les membres envisagent aussi une manif devant le Parlement. « Avant cela, nous écrirons à la présidente de la République et au Premier ministre pour les mettre au courant de la situation et pour tenter de trouver une solution. » Le syndicat recherche aussi au plus vite une rencontre avec le nouveau ministre de la Santé.