SYNDICAT - MTUC : « Satisfait de l’annonce de recrutements de 3 000 personnes en 2017»

Dressant un bilan de l’année 2016, le Mauritius Trade Union Congress (MTUC), qui se dit en faveur d’une Prosecution Commission, estime que cela a été « un moment inopportun pour que le PMSD quitte le gouvernement. Nous ne remettons pas en question l’indépendance du DPP mais il n’est pas infaillible ». Du côté de l’emploi, le président, Dewan Quedou, se dit « satisfait de l’annonce de recrutements de 3 000 personnes en 2017 au niveau des ministères et des corps para-étatiques ». Il dit espérer par contre que le ministère du Travail se penchera sur les amendements à l’Employment Relations Act et à l’Employment Rights Act.

« Nous avons été très satisfaits du National Wage Consultative Council pour un salaire minimal car il y a une grande disparité entre les salaires dans le privé et le public. Les syndicats demandent un changement au niveau de l’Employment Relations Act et de l’Employment Rights Act. Nous avions demandé certains amendements pour que le droit de grève devienne plus flexible. Nous espérons que le ministère du Travail se penchera dessus », dit le MTUC.

Si le nouveau gouvernement avait bien démarré suite aux élections de 2014, selon le syndicat, « la population a eu beaucoup de confusions avec l’épisode BAI. Jusqu’à l’heure, nombre d’employés ayant investi leur argent dans cette assurance ne comprennent pas ce qui s’est passé réellement. Malgré l’assurance donnée par le ministre Bhadain, il y a toujours confusion. Reste à savoir à quel point ces personnes seront remboursées jusqu’à 2020 ».

Pour le MTUC, « le gouvernement a fait beaucoup d’efforts en 2016. Des emplois ont été créés au niveau de la fonction publique et au niveau des corps para-étatiques. Le taux de chômage était élevé surtout au niveau des nouveaux diplômés ». Mais à un moment où le gouvernement annonce des projets infrastructurels et la création d’emplois, dit Dewan Quedou, « il était inopportun que le PMSD quitte le gouvernement, surtout qu’il avait un engagement envers la population ». De plus, selon lui, « il y a des ministres qui travaillaient très bien à l’exemple d’Alain Wong et d’Aurore Perraud ».

S’agissant du Prosecution Commission Bill, le MTUC précise que « nous ne remettons pas en question l’indépendance du DPP mais celui-ci n’est pas infaillible dans sa prise de décision. Trois commissaires nommés par la Judicial and Legal Services Commission pourront être plus justes dans leur prise de décision qu’une seule personne. C’est le pouvoir de décider seul que nous remettons en question. Le DPP continuera à faire son travail mais quand il y a contestation, la Commission pourra lui demander des explications quant à ses décisions, c’est tout ».

S’agissant de la Waste Water Management Authority (WMA), déplore le MTUC, « neuf membres du personnel ont été suspendus depuis cinq mois. Nous avons rencontré le ministre de tutelle qui a dit que l’enquête doit prendre fin en trois mois. Nous attendons encore. Le ministre a été clair : il faut une ligne de démarcation entre les membres du board et le Chairman. Il y a des Chairman qui agissent comme s’ils étaient propriétaires. Nous demandons au gouvernement de “dismiss” le Chairman ».

Autrement, selon le MTUC, l’année 2017 « s’annonce très bonne surtout pour les chômeurs. Cette semaine même, on a vu des annonces de postes vacants. Nous espérons que le nombre de chômeurs diminue et que des emplois seront créés avec les développements infrastructurels ».