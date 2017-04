THE T-PRINTERS 25TH ANNIVERSARY CUP : Gilbert Rousset et Brandon Lerena volent la vedette

C'est une véritable démonstration de force qu'ont donnée l'entraînement Gilbert Rousset et son jockey Brandon Lerena samedi dernier. Auteur de quatre victoires chacun, dont un sans-faute pour le Sud-Africain, ces deux parties ont dominé de la tête et des épaules ce troisième acte, ne laissant que des miettes à leurs adversaires pour s'approprier le fauteuil de leader dans leur championnat respectif.

Avec “seulement” quatre épreuves à se disputer, la bataille fut on ne peut plus rude pour les autres formations. Ce sont Gujadhur (Van Der Scaler), Narang (Step To Fame), Raj Ramdin (Shield Of Thunder) et Simon Jones (Burwaaz), qui récoltait à l'occasion ses premiers lauriers de la saison, qui sortirent vainqueurs. Cette journée fut aussi l'occasion pour Jeanot Bardottier d'écrire une autre belle page de sa carrière lorsqu'il mena ce même Shield Of Thunder à la victoire, une victoire à la saveur particulière car elle constituait la 100e remportée au Champ de Mars.

Le festival de l'entraînement Rousset et de Brandon Lerena avait débuté assez tôt dans la journée, soit avec Dawn Raid, qui ne donna aucune chance à ses adversaires dans la 2e épreuve. En revanche, ce fut beaucoup plus dur pour Melson dans la 3e, mais l'important était de remporter The Lall Seesurrun Cup, une course courue en hommage au père de Soodesh Seesurrun, bras droit de Gilbert Rousset. Argun apporta aussi sa pierre à l'édifice dans l'épreuve suivante malgré un surpoids de 13 kg affiché à la balance avant que Scotsnog n’eut clos le festival du champion en titre et du grand bonhomme de la journée, Brandon Lerena.

Pourtant, cela a failli tourner au vinaigre pour le hongre bai brun, qui buta à l'ouverture des boîtes. Mais il était écrit que rien n'arrêterait Brandon Lerena dans sa quête d'une quatrième victoire en autant de montes, car dès qu'il retrouva son équilibre, Scotsnog s'en alla cueillir sa cinquième victoire au Champ de Mars, au grand soulagement de ses nombreux partisans.

En faisant le papier de la course, on avait vu en Memphis Mafia un meneur potentiel, mais c'est Ryder Cup qui, sollicité, s'empara de la tête de la course au passage du poteau des 1200m. Avec l'allure proposée par le lièvre de service, la monture de Rye Joorawon se montra quelque peu ardente, de même que Hillbrow, que Scotsnog avait entre-temps doublé dans sa tentative de se trouver une meilleure position. Son compagnon d'entraînement Everest évoluait au cœur du peloton en cinquième position et précédait le nouveau Netflix et Bulsara.

Ryder Cup continuait sur le même rythme, ce qui ne fit guère l'affaire des finisseurs. En revanche, cela permit à Scotsnog de se rapprocher sur son arrière-main sans avoir eu à se dépenser, tandis que Robert Khathi eut toutes les peines du monde à calmer les ardeurs de Hillbrow au sein du peloton. Étant dès lors dans une position privilégiée, Brandon Lerena ne se hâta pas pour déclencher l'offensive et attendit la dernière courbe pour passer franchement à l'attaque. À l'arrière on avait déjà enclenché les grandes manœuvres avec Hillbrow et surtout Netflix qui amorça son attaque en quatrième épaisseur.

Ryder Cup et Scotsnog entamèrent le dernier virage pratiquement sur la même ligne, mais c'est l'élève de Gilbert Rousset qui fit la meilleure impression. Si Memphis Mafia ne progressa pas comme prévu à l'intérieur, en revanche, Hillbrow et Netflix se firent menaçants en pleine piste. Bien qu'accusant un surpoids de 18 kg sur la balance, le pensionnaire de Shirish Narang, sous la monte énergique de Robert Khathi, accrocha sérieusement Scotsnog à mi-ligne droite.

D'aucuns pensaient à ce moment-là que l'alezan prendrait la mesure de l'élève de Gilbert Rousset, mais sous la cravache d'un Brandon Lerena en état de grâce, Scotsnog trouva une deuxième accélération qui ramena finalement Hillbrow à la raison. Netflix termina à la vitesse du vent pour prendre le deuxième accessit devant Bulsara, pour qui un manque cruel de rythme a sans doute été défavorable. C'est dans cette perspective qu'il faut situer sa performance et celle de Netflix, qui devrait se muer en un excellent compétiteur au Champ de Mars, surtout sur des parcours plus conformes à ses aptitudes. Scotsnog boucla les 1400m dans le temps moyen de 1.27.33 avec une lice placée à 3m.

Shield Of Thunder plus rapide que Scotsnog

L’installation des false rails à 3 mètres des barres intérieures entre les 1250m et le dernier tournant représentait une distance additionnelle d’environ 18 mètres à parcourir sur 1400m et 1500m, et la moitié de cette distance sur le kilomètre. Dans ces conditions, il était évident qu’aucun record ne serait enregistré à l’occasion de ce troisième acte.

Le meilleur chrono a été réalisé par Step To Fame, vainqueur de la cinquième épreuve sur le kilomètre en 57.16. Cet élève de Shirish Narang made of every post a winning one, déposant même ses rivaux dans la ligne d’arrivée pour l’emporter par 4,25L. N’était la présence des false rails, Step To Fame aurait pu améliorer sa meilleure marque qui est 56.78 sur la distance. À noter que le class record est détenu par Mighty Mars, qui avait gagné en 56.24 en septembre 2013.

L’autre épreuve disputée sur 1000m fut remportée par Van Der Scaler en 58.58. Ce dernier partit sur des bases moins élevées avec 34.07 réussies sur les premiers 600m contre 32.04 pour Step To Fame sur la même partie de la cinquième course. Il y avait également quatre 1400m au programme de cette journée. C’est Argun, aligné dans la C5 (Benchmark 51), qui réalisa la meilleure marque avec 1.25.75. Pourtant, l’épreuve d’ouverture réservée aux coursiers de la C8 (0-25) fut lancée sur des bases plus élevées. À titre de comparaison, les premiers 800m furent couverts en 47.82 contre 48.67, 49.87 et 51.04 sur la partie correspondante des quatrième, deuxième et sixièmes courses respectives.

La première course fut toutefois remportée en 1.26.86 par Shield Of Thunder. Ce dernier fit quand même mieux que Scotsnog dont l’épreuve fut réduite à un sprint sur environ 300m vu que Ryder Cup imprima un train d’enterrement. Scotsnog réalisa 1.27.33, ce qui constitue le deuxième moins bon chrono sur 1400m cette saison derrière Without A Doubt, vainqueur en 0-26 en 1.27.47 sur un terrain mou à 3 unités et avec des false rails à 1,50m.

Bulsara termine en 35.67

À voir le train d’enterrement imprimé par Ryder Cup, ce qui desservit les desseins des attentistes, on savait qu’on terminerait à la vitesse du vent dans l’épreuve principale. Lorsque Ryder Cup déborda Scotsnog dans le premier virage, on pensait qu’il imprimerait une allure régulière, ce qui aurait été à l’avantage des finisseurs, dont Bulsara, mais Rama prit le soin de réduire le rythme au maximum, augmentant ses chances de succès.

À l’arrière, quelques chevaux se montraient ardent, à l’instar de Hillbrow. Après coup, on peut penser que Khathi aurait pu tenter le coup tactique à la manière de Blow Me Away une semaine plus tôt en contournant Scotsnog dans la descente, ce qui aurait permis à Hillbrow de settle et d’avoir le first run sur le favori. Khathi se décida à un peu plus de 300 mètres de l’arrivée, car Ryder Cup n’avait toujours pas lancé le sprint.

Hillbrow prit la mesure de Scotsnog à mi-ligne droite, mais ce dernier donna un joli coup de reins pour reprendre l’avantage sur la fin. Scotsnog fut crédité de 36.15 pour les derniers 600m, tandis que Hillbrow termina en 35.87. Le meilleur finisseur de la course se nomme Bulsara, qui refit 3.65L sur la partie qui nous intéresse malgré le manque de rythme. Malgré ses 10 ans, il mérite d’être suivi à sa prochaine tentative, tout comme Netflix, Memphis Mafia et Everest, également desservis par le train de la course.