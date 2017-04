TAEKWONDO—AFRICA WTF PRESIDENT'S CUP: Barlen Marday décroche le bronze

Pour son premier rendez-vous international de la saison, le taekwondo mauricien a pu s'en sortir avec les honneurs. Et ce, par l'entremise de Barlen Marday, qui a décroché la médaille de bronze au cours de la première édition de l'Africa WTF President's Cup G2 tenue du 7 au 9 avril dernier à Agadir au Maroc. Il était engagé en Poomsae (compétition technique) dans la catégorie Masters +40 ans.

Dans cette catégorie qui regroupait onze participants, Barlen Marday a été devancé par un Tunisien et un Marocain. « Il est passé tout proche de la médaille d'argent », souligne Mario Hung Wai Wing, responsable de cette discipline. Reste que cette place sur la troisième marche du podium constitue une énorme satisfaction.

« Barlen possède une quinzaine d'années de pratique. Au départ, nous considérions que ses chances étaient difficiles, mais il s'est donné à fond au cours des séances d'entraînement tenues depuis quelques semaines déjà. Les résultats ont suivi », se réjouit Mario Hung Wai Wing. Se lancera-t-il maintenant sur les traces de Sylvestre Yan Too Sang, qui a déjà obtenu le sacre continental dans cette catégorie ?

Il est à noter que cette compétition s'est tenue sous l'égide de la World Taekwondo Federation (WTF), alors que l'organisation était confiée à l'African Taekwondo Union (ATU). Les représentants de 35 pays étaient engagés et les meilleurs résultats ont été décrochés par ceux de l'Iran et des pays maghrébins.

Après ce résultat positif obtenu par Barlen Marday, la Fédération mauricienne de taekwondo envisage désormais une participation aux championnats du monde au niveau des combats qui se dérouleront en Corée du Sud en juin. Même si les données seront cette fois différentes, avec la participation de plus de cent pays, il n'empêche que deux combattants devraient effectuer le déplacement. Le choix de l'accompagnateur s'est porté sur Dhiraj Ramful. Ces mondiaux coïncideront avec la tenue des élections au niveau de la WTF.

Sur le plan local, une compétition organisée par le comité régional de Vacoas-Phœnix sous l'égide de la fédération se déroulera le dimanche 22 courant au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas à partir de 9h. De son côté, le comité régional de Port-Louis tiendra une compétition de Muye le dimanche suivant, probablement à Baie du Tombeau.