TAEKWONDO—COMITÉ DIRECTEUR: Aneeraw Rama à la présidence

Après avoir occupé le poste de secrétaire lors du précédent mandat, Aneeraw Rama accède cette fois à la présidence de l'Association mauricienne de taekwondo. Au cours de l'Assemblée Générale élective, il a ainsi succèdé à Maxime Koon et sera épaulé dans sa tâche par Laval Lai Fat Fur.

Les autres membres du comité directeur sont Kiran Mihidin (secrétaire), Gervais Belloguet (assistant-secrétaire), Ramesh Bidoo (trésorier), Pharaj Ramful (assistant-trésorier), Mario Hung Wai Wing, Gérard Ho Chen Cheong, Rajdeo Hanomman, Sylvestre Yan Too Sang et Barlen Murday (membres). «Nous avons voulu inclure un représentant de chaque région au sein du comité directeur», indique Aneeraw Rama. Ce dernier souhaite également que nos combattants soient en action lors d'une compétition face à Madagascar en mars prochain et aux championnats du monde. Toutefois, le lieu de cette dernière échéance n'a pas encore été fixée.

Il est à noter que cette fédération a établi son calendrier selon l'année financière. Soit de juillet 2016 à juin 2017. De ce fait, les championnats inter-clubs et les compétitions régionales se sont déroulés l'année dernière. Il en a été de même pour les championnats du monde Poomsae tenus au Pérou et auxquels avaient participé Sylvestre Yan Too Sang et Angeli Hung Quai Din. Le premier nommé, habitué de ces rendez-vous chez les Masters, s'est cette fois retrouvé à la onzième place. Cette compétition mondiale avait cette fois attiré un fort taux de participation.