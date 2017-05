TAEKWONDO—INTERCLUBS 2017: Succès à tous les niveaux

Le gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas était plein à craquer dimanche dernier à l'occasion de la compétition interclubs de taekwondo organisée par le club d'Eau Coulée en collaboration avec la fédération mauricienne. De ce fait, les quelque 200 participants venant surtout des clubs des régions urbaines ont fait preuve de détermination et de volonté. De bon augure donc en vue des championnats nationaux prévus en août.

En masculin, les différents vainqueurs ont été Axel Roussety (La Tour Kœnig) — catégorie -54 kg, Davissen Mautoor (Grande Rivière) -58 kg, Bhavish Narrainen (Eau Coulée) -63 kg, Cyril Vastelle (Triolet) -68 kg, Kavish Ramsaran (Eau Coulée) -74 kg, Bryan Joseph (Rose-Hill) et Zulkeet (Grande Rivière) +87 kg. Chez les dames, les médailles d'or ont été décrochées par Dristhee Beeharry (Eau Coulée) -46 kg, Amanda Poovin (Eau Coulée) -53 kg, Asliyah Meeajan (Eau Coulée) -62 kg et Alincea Armance (Rose-Hill) -67 kg.

Après le succès de cette première manifestation de la saison, d'autres compétitions sont à prévoir. Notamment le gala organisé par le comité régional de Port-Louis dimanche à Saint-François Xavier, puis celui prévu au complexe sportif de Beau Bassin et organisé par le comité régional de Beau Bassin/Rose-Hill le 7 mai, et ensuite celui programmé à Triolet et organisé par le comité régional du Nord le 14 mai.