TAMARIN-MAISON DES PÊCHEURS : La MFCF sommée de s’expliquer sur le contrat alloué à des “banians”

Les trois Maisons des Pêcheurs (Tamarin, Cap-Malheureux et Mahébourg) doivent être gérées par la Mauritius Fishermen’s Cooperative Federation (MFCF), sauf si une résolution pour confier la gestion à une partie privée a été votée lors de l’Assemblée générale. C’est ce que tient à préciser le ministère des Affaires, des Entreprises et des Coopératives, et ce, après la polémique autour d’un contrat alloué à une coopérative de “banians” pour la gestion de la Maison des Pêcheurs de Tamarin. Les représentants de la fédération ont dû d’ailleurs venir s’expliquer devant le Permanent Secretary du ministère hier. Par ailleurs, il nous revient que la personne à qui devait profiter ce contrat fait partie de la garde rapprochée du Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Suite à notre article sur le contrat alloué à une coopérative de “banians” (fishmongers) dans notre édition de lundi, le ministère de tutelle a convoqué hier le président et le secrétaire de la MFCF. Le Registrar of Cooperatives était également invité à s’expliquer. Selon les informations communiquées, le président et le secrétaire de la MFCF ont nié l’information publiée par Le Mauricien. Ils ont toutefois laissé entendre qu’il y avait bien une proposition d’allouer le contrat à une société de banians – qui, rappelons-le, est la même qui contrôle la transaction de “by-catch” dans le port – pour des raisons économiques.

Les représentants de la fédération ont en effet expliqué qu’il y avait une dette de Rs 1,5 million à éponger pour obtenir le contrat. Condition que ne pouvaient remplir les coopératives des pêcheurs. D’où la décision de se tourner vers les banians. Cependant, à ce jour, « aucun document relatif à l’allocation de contrat n’a été signé », nous a-t-on précisé au niveau du ministère. Quant au Registrar of Cooperatives, il a tout simplement expliqué qu’il n’avait pas été mis au courant de cette affaire et qu’à ce jour, toutes les Maisons des Pêcheurs sont sous la responsabilité de la MFCF.

Dans la foulée, le ministère a tenu à tirer les choses au clair : « Les trois Maisons des Pêcheurs à Tamarin, Cap-Malheureux et Mahébourg doivent être gérées par la Mauritius Fishermen’s Cooperative Federation, sauf si une résolution pour confier la gestion à une partie privée a été votée lors de l’Assemblée générale. » De même, la fédération doit soumettre au Registrar une copie de toute résolution adoptée en ce sens ainsi qu’une copie du contrat de gestion.

En outre, le ministère confirme notre information à l’effet que le contrat de l’actuel conseil d’administration de la MFCF a déjà expiré. « Le contrat du board est renouvelé chaque année. Celui de l’actuel board est venu à terme en 2016. Le nécessaire sera fait pour son remplacement ou renouvellement ».

Toujours est-il que, a précisé encore le ministère, la législation permet à l’actuel board de continuer la gestion de la fédération, en attendant la nomination d’un nouveau board. Selon nos sources, le contrat du board est arrivé à expiration depuis mars 2016.

En revanche, la question à laquelle le ministère n’a pas été en mesure de répondre, c’est de savoir s’il y a un lien de parenté entre le secrétaire de la fédération et le responsable de la coopérative de banians à qui la proposition de gestion a été faite. « Vu que nous n’avons été mis au courant d’aucune allocation de contrat, nous ne pouvons répondre à cette question »,

nous a-t-on précisé.

Toujours est-il qu’une lettre en possession du Mauricien et signée du secrétaire de la fédération, indique à un des soumissionnaires : « I am directed by the Board of the Mauritius Fishermen Cooperative Federation Ltd to inform you that decision has already been taken regarding the management of the Maison des Pêcheurs of Tamarin. »

De même, il nous revient que la personne à qui devait profiter ce contrat fait partie de la garde rapprochée du Premier ministre, Pravind Jugnauth. Lors d’une assemblée générale spéciale tenue l’année dernière, cette proposition avait été faite. Toutefois, les pêcheurs ont protesté et ont refusé d’adopter la résolution en ce sens.