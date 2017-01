TAP PLEIN GIGA DRAW D’EMTEL : Jean Agathe de Rodrigues remporte une Kia Picanto

Les deux grands gagnants du concours Tap Plein Giga Draw d’Emtel sont connus. Le Rodriguais Jean Agathe a reçu le premier prix, une voiture Kia Picanto. Jean Noël Tranquille, lui, a remporté deux billets pour assister au match Manchester Utd v/s Everton le 4 avril à Old Trafford. Un voyage tous frais payés comprenant hôtel et billets d’avion aller-retour pour deux personnes.

Ce jeu concours d’Emtel s’est tenu du 27 novembre au 31 décembre 2016. Chaque achat effectué chez Emtel durant ce laps de temps permettait de participer à des tirages au sort afin de remporter de nombreux cadeaux. Un tirage a eu lieu chaque semaine et une centaine de gagnants ont été récompensés.

C’est le 11 janvier dans les locaux de la Gambling Regulatory Authority que les noms des gagnants ont été dévoilés. Le premier prix, une Kia Picanto, est allé au Rodriguais Jean Agathe. Le second prix, un voyage tous frais payés en Angleterre pour assister au match de Manchester Utd face à Everton, a été remporté par Jean Noël Tranquille.

Les autres gagnants sont Sujeet Bhekur, qui remporte un scooter Suzuki, Mohamed Hatteea, qui gagne un vélo, de même que Raj Ramsamy et Anne Marie Begue. Mohnish Sewtohul a reçu le sixième prix, un Iphone SE 64GB. Le septième prix est allé à Adanah Sunassee, qui reçoit un Samsung J7 4G. Le huitième prix, un HTC 728 Ultra, a été remis à Nanda Saiboo. Le neuvième prix, un Lenovo Tab 3 7” 3G, est allé à Kiran Kissoon, alors que le dixième prix, un Samsung J1 2016, a été remis à Vinod Dhawatal.

Le premier tirage hebdomadaire datant du 6 décembre a permis à Arshadally Syed Hoossein et à Anjeni Savuthian de remporter respectivement un HTC 728 Ultra et un Samsung J1 2016. Le deuxième tirage du 14 décembre aura vu un Samsung J7 et un Leagoo Z5 3G être remportés par Abdool Saheedin et Khednah Akash, respectivement. Susan Meiring s’est vu remettre un iPhone SE 64 GB, tandis que Sakhabuth Ahmad Ali a reçu un HTC 526G au terme du troisième tirage du 21 décembre. Le 27 décembre, soit pour le quatrième tirage, c’est Gokhool Sarif qui a remporté un Lenovo Tab 3 7” 3G. Et enfin, le cinquième tirage du 6 janvier aura permis à Ashvin Luximon de remporter un iphone 7 128 GB, alors que le deuxième prix, à savoir un an d’abonnement Airbox/Wifi+, a été remis à Savitree Jaria.