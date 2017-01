TAUX DE CHANGE-DÉCEMBRE 2016 : La roupie toujours en appréciation

Le dernier relevé publié hier par la Banque de Maurice portant sur l’évolution du Mauritius Exchange Rate Index (MERI) montre que l’appréciation de la roupie vis-à-vis d’un panier de devises représentatif de notre commerce extérieur s’est maintenue en décembre 2016. Le premier indice, le MERI-1, qui est une mesure des mouvements de la roupie vis-à-vis des monnaies des principaux partenaires commerciaux du pays, est passé de 101,792 points en novembre 2016 à 101,478 points en décembre 2016, poursuivant ainsi la tendance à la baisse notée depuis le début du second semestre 2016. Pour tout repli de l’indice est synonyme d’appréciation de la roupie mauricienne. Le deuxième indice, le MERI-2, qui est basé à la fois sur la répartition des devises dans notre commerce extérieur ainsi que nos revenus touristiques, est passé de 100,648 points en novembre 2016 à 100,285 points en décembre 2016. Cet indice avait commencé à fléchir depuis juillet 2016.

Selon les taux de change indicatifs compilés par la BoM à partir des données présentées par les banques commerciales, la roupie mauricienne était offerte, au 30 décembre 2016, à une moyenne de Rs 36,8155 contre le dollar américain, par rapport à Rs 36,7499 au 30 novembre 2016. Par contre, l’euro avait fléchi, passant de Rs 39,0754 à Rs 38,7635, suivi dans son mouvement par la livre sterling (de Rs 45,8882 à Rs 45,2186). Le yen japonais était aussi en recul (de Rs 32,7695 à Rs 31,6804) alors que le rand sud-africain avait enregistré un gain d’au moins six sous, passant de Rs 2,6633 à Rs 2,7271.

Ce matin, à l’ouverture du marché, la BoM indiquait que le cours moyen du dollar américain était de Rs 36,7265, alors que l’euro et la livre sterling étaient offerts à Rs 38,9801 et Rs 44,6698 respectivement.