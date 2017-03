TAUX DE CHANGE-FÉVRIER 2017 : Léger raffermissement de la roupie

La roupie s'est légèrement fortifiée le mois dernier vis-à-vis du panier de devises de ses principaux partenaires commerciaux. C'est du moins ce que laisse entrevoir le Mauritius Exchange Rate Index (MERI), établi par la Banque de Maurice (BoM).

Selon les données publiées hier par la banque centrale, le MERI (1), indice basé sur la répartition des devises dans les échanges commerciaux, est passé de 101,439 points en janvier 2017 à 101,170 points le mois dernier, poursuivant ainsi la tendance à la baisse notée depuis juillet 2016. Tout repli de l'indice est synonyme d'appréciation de la roupie mauricienne. Pour sa part, le MERI (2), qui tient en compte la distribution des devises dans les échanges commerciaux aussi bien que dans les revenus touristiques du pays, a également reculé, passant de 100,275 points en janvier 2017 à 100,032 points en février 2017.

Le tableau des taux de change indicatifs publiés quotidiennement par la BoM, et qui représente une moyenne des différents taux affichés par les banques commerciales, montre que, pendant le mois de février 2017, la roupie a gagné environ huit sous contre le dollar. Le taux moyen du billet vert est passé de Rs 36,51 fin janvier 2017 à Rs 36,4322 au 28 février. Les autres monnaies ont évolué comme suit sur la même période : l'euro de Rs 38,9893 à Rs 38,5628, la livre sterling de Rs 45,8972 à Rs 45,2996, le rand sud-africain de Rs 2,7486 à Rs 2,8247, le yen japonais de Rs 31,9199 à Rs 32,5068 et le dollar australien de Rs 27,5873 à Rs 28,0926.

Lors de sa réunion du 20 février 2017, le comité de politique monétaire de la BoM avait observé que la roupie est demeurée sous l'influence des mouvements des principales devises sur les marchés internationaux ainsi que les conditions de l'offre et de la demande au plan local. Cependant, la volatilité des devises a été faible. Pendant le dernier trimestre de 2016, la roupie, indique la BoM, est restée plus ou moins stable, s'appréciant de 0,9% en termes de taux nominal alors que le taux d'appréciation en termes de taux de change effectif n'a été que de 0,2%.

Par ailleurs, la banque centrale rapporte que le niveau des réserves brutes internationales du pays est passé de Rs 175,6 milliards en janvier 2017 à Rs 176,1 milliards en février. Ce dernier montant représente un taux de couverture de 8 à 9 mois d'importation, soit le même que pour le mois précédent. Quant aux réserves brutes de la BoM, elles ont aussi progressé pendant la même période, atteignant Rs 174,6 milliards (+Rs 542 millions). Le niveau des réserves brutes internationales a ainsi repris une courbe ascendante le mois dernier, et ce après avoir accusé une baisse de l'ordre de Rs 3,3 milliards en janvier 2017.