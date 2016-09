TAUX DE CHANGE: La roupie en léger gain le mois dernier

La roupie s'est très légèrement appréciée vis-à-vis du panier de devises de nos principaux partenaires commerciaux le mois dernier. C'est ce que rapporte la Banque de Maurice (BoM), qui a publié hier les récentes données concernant l'évolution du Mauritius Exchange Rate Index (MERI).

Selon la Banque centrale, le MERI-1, qui mesure les mouvements de la roupie vis-à-vis des monnaies de nos plus importants partenaires commerciaux, est passé de 102,517 points en juillet 2016 à 102,438 points en août 2016, maintenant ainsi sa tendance à la baisse, synonyme d'appréciation de la roupie. Un autre indicateur, le MERI-2, qui reflète à la fois l'évolution de la roupie face aux monnaies des principaux partenaires commerciaux ainsi que la répartition des devises dans nos revenus touristiques, a suivi la même tendance, se repliant de 101,430 points en juillet 2016 à 101,404 points en août 2016.

Les données de la BoM montrent qu'entre le 1er et le 31 août 2016, la roupie s'est appréciée vis-à-vis du dollar américain, passant de Rs 36,3752 à Rs 36,2114. Contre l'euro (de Rs 40,651 à Rs 40,4018), la livre sterling (de Rs 48,2520 à Rs 47,5064), le rand sud-africain (de Rs 2,6431 à Rs 2,5194) et le yen japonais (de Rs 35,6627 à Rs 35,3131), la monnaie mauricienne a été en léger gain.

Cependant, la situation s'est inversée depuis le début de ce mois. Hier, l'euro s'échangeait à Rs 40,748, indiquant une dépréciation de notre monnaie. La livre sterling s'est également renchérie, étant cotée à Rs 48,1972, alors que le dollar américain était offert à Rs 36,16. Sur les marchés étrangers hier, l'euro avait progressé contre le billet vert après la décision de la Banque centrale européenne de favoriser le statu quo concernant sa politique monétaire, préférant maintenir ses taux à un niveau bas. L'euro avait à un certain moment atteint USD 1,1327 (niveau le plus élevé de ces deux dernières semaines) avant de se replier à USD 1,1280. La livre sterling et le yen japonais se sont légèrement raffermis vis-à-vis du dollar.

Des données publiées récemment par Statistics Mauritius indiquent qu'en 2015, le poids du dollar américain dans nos recettes d'exportations représentait 58,7%, contre 31,8% pour l'euro et 6,5% pour la livre sterling. Pour ce qui est des coûts à l'importation, la part du dollar s'élevait à 70,8% en 2015 par rapport à 20,1% pour l'euro et seulement 3,3% pour le rand sud-africain.

Par ailleurs, les réserves brutes en devises du pays étaient estimées à Rs 168,2 milliards fin août 2016, soit l'équivalent de USD 4 772 millions, par rapport à Rs 168,7 milliards (USD 4 770,7 millions) fin juillet 2016. Depuis août 2015, les réserves brutes internationales ont augmenté d'environ Rs 24,7 milliards.