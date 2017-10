TAUX DE CHANGE—SEPTEMBRE 2017 : Glissement de la roupie vis-à-vis des principales devises

La roupie mauricienne a fléchi vis-à-vis des principales devises le mois dernier, un glissement confirmé par le Mauritius Exchange Rate Index (MERI) que vient de publier la Banque de Maurice (BoM).

Le MERI-1, qui est un indicateur de l’évolution de la roupie par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux de Maurice, est passé de 97,638 points en août 2016 à 97,998 points en septembre, une hausse de l’indice étant synonyme de dépréciation de la roupie. Le MERI-1 avait pris une courbe descendante depuis juillet 2016 (102,517 points) pour se retrouver à 97,638 points en août 2017, traduisant une forte appréciation de la roupie sur cette période.

La BoM a publié également un second indicateur, le MERI-2, qui compte la répartition des devises dans nos échanges commerciaux aussi bien que dans nos revenus touristiques. Cet indicateur s’établissait à 97,193 points en septembre 2017 contre 96,803 points en août 2017, reflétant ainsi une dépréciation de notre monnaie. Le MERI-2 a suivi la même tendance que le MERI-1 depuis la mi-2016.

Le fléchissement de la roupie mauricienne s’est produit dans le sillage de la décision du comité de politique monétaire de la BoM de réduire le taux directeur de 4 % à 3,5 %, une décision influencée par un besoin de donner un coup de pouce à la croissance économique du pays surtout à un moment où les entreprises tournées vers l’exportation éprouvaient des difficultés. Selon les données de la banque centrale, le dollar américain coté à Rs 33.7537 le 1er septembre 2017, a progressé à Rs 34.5912 au 29 septembre dernier. Le billet vert a poursuivi sa course pour se retrouver à Rs 34.7148 le 6 octobre 2017. L’euro a gagné environ 58 sous entre les 1er et 29 septembre 2017 pour se fixer à Rs 40.6997 avant de se replier légèrement à Rs 40.5784 pendant la première semaine d’octobre 2017. Quant à la livre sterling, elle est remontée de Rs 43.5916 à Rs 46.3382 entre le début et la fin du mois écoulé avant de redescendre à Rs 45.3741 vendredi dernier.

Pour ce qui est des autres devises, on observe une faible progression (+ 5 sous) du yen japonais à Rs 30.8288 en septembre et une stabilisation autour de Rs 30.85 la semaine dernière. Le rand sud-africain a, lui, cédé le pas, s’échangeant à Rs 2.5693 le 29 septembre 2017 pour ensuite reculer à Rs 2.5509 à la fin de la semaine dernière.

Par ailleurs, la BoM rapporte que les réserves brutes internationales du pays ont atteint le niveau record de l’ordre de Rs 185,6 milliards à fin septembre 2017, soit une augmentation d’environ Rs 24 milliards depuis septembre 2016. Exprimé en dollars américains, le niveau des réserves pendant cette période est passé de USD 4,8 milliards à USD 5,5 milliards. Basées sur la valeur des importations de 2016, les réserves internationales représentaient l’équivalent de 9,7 mois d’importations à fin septembre 2017 par rapport à 9,2 mois en août 2017 et 8,9 mois en septembre 2016.

Les réserves brutes de la BoM ont, elles, fait un bond : de Rs 175,1 milliards en août 2017 à Rs 184,3 milliards en septembre 2017. Cette croissance s’explique principalement par une importante augmentation (de Rs 153,9 milliards à Rs 162,6 milliards) des actifs autres que l’or et les droits de tirage spéciaux (monnaie de référence du Fonds Monétaire International).

SECTEUR BANCAIRE : Les crédits au « secteur privé » en légère baisse

L'enveloppe totale des crédits bancaires au « secteur privé », incluant les opérateurs du secteur du Global Business, a diminué légèrement en août 2017 pour s'établir à Rs 340,8 milliards, par rapport à Rs 342,7 milliards en juillet 2017. C'est ce qu'indique le dernier relevé mensuel publié cette semaine par la Banque de Maurice (BoM). Selon les données de la BoM, si l'on exclut les opérations avec les sociétés du Global Business, la valeur des crédits fin août s'élèverait à Rs 292,8 milliards, ce qui représenterait une progression de l'ordre de Rs 700 millions comparativement à juillet 2017. La hausse serait plus conséquente (+Rs 7,3 milliards) si l'on se réfère à la situation en début d'année.

Le relevé sectoriel indique que l'ardoise de l'industrie de la construction a augmenté, passant de Rs 90,2 milliards en juillet 2017 à Rs 91,4 milliards le mois suivant. Sur les huit premiers mois de l'année, une progression de Rs 4,2 milliards est notée. Deuxième secteur d'activités comptant une importante ardoise, le tourisme a vu la valeur totale de ses crédits diminuer de Rs 900 M pour passer à Rs 40,6 milliards fin août 2017. L'industrie manufacturière a également réduit légèrement son ardoise (de Rs 22,2 milliards à Rs 22,1 milliards), ce qui n'a pas été le cas pour le secteur des services financiers et des affaires (de Rs 35,1 milliards à Rs 35,2 milliards) et celui de l'Agriculture/Pêche (de Rs 21,2 milliards à Rs 22,2 milliards). On observe par ailleurs que les crédits aux individus se sont accrus de Rs 200 M pour atteindre Rs 28,6 milliards, soit le même niveau qu'en début d'année.

RESTRUCTURATION —ALTEO : création d'une nouvelle entité légale

Une nouvelle entité légale devant agir comme une « holding company » est envisagée par la direction d'Alteo, société détenant des investissements dans les secteurs sucre, énergétique et immobilier. Le conseil d'administration d'Alteo Ltd a, par voie d'une communication officielle, annoncé à ses actionnaires et au marché boursier qu'une restructuration est à venir et que la nouvelle « holding company » qui sera créée sera connue sous l'appellation d'Alteo Group Ltd. Les dispositions seront prises pour que les actionnaires d'Alteo Ltd puissent échanger leurs titres contre ceux d'Alteo Group sur la base d'un ratio 1:1, soit une action d'Alteo Group pour chaque action détenue dans Alteo Ltd.

« The key objective of the restructuring is to provide for a more efficient group structure through the separation of the land holding and agricultural activities of Alteo from its investment and capital allocation activities », précise le communiqué officiel. Par conséquent, tous les investissements directs détenus par Alteo Ltd seront transférés à l'Alteo Group.

Le projet doit être approuvé par l'assemblée des actionnaires de la société et doit être avalisé par la Cour suprême (“Bankrupcy Division”). Un document d'informations sur le plan de restructuration sera envoyé aux actionnaires. En attendant que le projet devienne effectif, les titres d'Alteo Ltd ne feront plus l'objet de cotation sur le marché officiel de la Bourse. Ce sont ceux de l'Alteo Group qui les remplaceront lorsque toutes les approbations auront été obtenues.

BARCLAYS MAURITIUS : « Management Development Programme » pour 29 employés

Une trentaine d'employés de la Barclays Bank Mauritius ont reçu dans le courant de la semaine leur diplôme après avoir suivi pendant environ sept mois une formation dans le cadre du « Management Development Programme » (MDP). Conçu en partenariat avec l’Université de Stellenbosch d'Afrique du Sud, le MDP a pour but d'aider les employés à développer leurs compétences en gestion et en leadership. La formation a été dispensée par des chargés de cours de l'Université de Stellennoschvenu à Maurice. Elle s'adressait plus particulièrement aux « middle managers » de la banque.

Selon Dev Sewgobind, Head of Human Resources à la Barclays Mauritius, le programme de formation a pour finalité d’éveiller l’esprit entrepreneurial et d’améliorer les compétences des employés. « Le MDP cadre avec la stratégie globale de Barclays d’offrir à nos équipes des opportunités d’acquérir de nouvelles compétences car ils sont au cœur de nos activités. Nous avons tenu à travailler avec une institution d’enseignement afin d’optimiser la qualité de la formation », a-t-il souligné.

Bunty Rowjee, Branch Manager à la Barclays Mauritius, a obtenu la mention dans le cadre du programme. Saluant l'initiative, il a déclaré : « Ce fut une expérience enrichissante que de travailler avec des collègues ayant des compétences différentes, dans un but commun. » Le Senior Relationship Manager Geema Korlapu-Bungaree a abondé dans le même sens, faisant ressortir que la formation obtenue sous le MDP a permis aux participants de mettre à contribution leurs connaissances variées pour trouver des solutions à des situations réelles.