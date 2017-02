TAUX DE CHANGE: Très faible appréciation de la roupie en janvier

Une très faible appréciation de la roupie vis-à-vis d'un panier de devises représentatif de nos échanges commerciaux a été notée en janvier. C'est ce que laisse entrevoir le Mauritius Exchange Rate Index (MERI), indicateur mesurant les mouvements de la roupie contre les monnaies des principaux partenaires commerciaux de Maurice. Le MERI est passé de 101,478 points en décembre 2016 à 101,439 points en janvier 2017, tout repli de l'indice étant synonyme d'appréciation de la roupie. Selon un relevé publié par la Banque de Maurice (BoM), le MERI n'a cessé de baisser depuis juin 2016, quand il s'élevait à 103,072 points. Il est à noter également qu'en janvier 2016, l'indice s'établissait à 102,738 points.

La BoM publie par ailleurs un second indicateur, le MERI-2, prenant non seulement en compte la répartition des devises dans nos échanges commerciaux, mais aussi dans nos revenus touristiques. Cet indicateur a connu un très léger recul en janvier 2017, atteignant 100,275 points, contre 100,285 en décembre 2016. Son niveau en janvier 2016 était de 101,573 points.

Pour ce qui est de l'évolution des principales devises dans le courant de janvier 2017, les données compilées par la banque centrale et montrant la moyenne des taux affichés par les banques commerciales indiquent que le dollar américain a fléchi, passant de Rs 36,8155 à fin décembre 2016 à Rs 36,4724 au 31 janvier 2017. Sur la même période, l'euro s'est apprécié (de Rs 38,7635 à Rs 39,0291) de même que la livre sterling (de Rs 45,2186 à Rs 45,6443), et le yen japonais (de Rs 31,6804 à Rs 32,2754). Ce matin, à l'ouverture du marché, les taux moyens publiés par la BoM étaient les suivants : dollar (Rs 36,4774), euro (Rs 38,8899), livre sterling (Rs 45,6337), yen japonais (Rs 32,2367) et rand sud-africain (Rs 2,7404).