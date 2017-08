TAXIS D’HÔTELS — APRÈS L’OPÉRATION ESCARGOT : La FHTA se concerte sur une grève de la faim

Après l’opération escargot, qui a provoqué un gros embouteillage à l’entrée de la capitale hier matin, les chauffeurs de taxi d’hôtels se sont rassemblés au Champ de Mars. Tous ceux ayant pris la parole ont fait ressortir qu’ils défendent leurs droits, car la National Transport Authority leur a donné un permis pour opérer dans des hôtels. Ils déplorent le fait que les autorités « ne respectent pas cette provision de la loi » en permettant aux tour-opérateurs de proposer un service de transport aux touristes. La Federation of Hotel Taxis Association (FHTA) se réunira vendredi prochain pour décider de la tenue d’une grève de la faim.

Les taximen étaient venus en grand nombre des quatre coins de l’île hier pour protester contre les déclarations d’Anil Gayan à l’Assemblée nationale. Alors qu’ils s’attendaient à ce que le ministre du Tourisme trouve une solution à leur situation, celui-ci a débité que le métier de chauffeur de taxi d’hôtel « ne survivra pas ». Lors du rassemblement d’hier au Champ de Mars, les taximen ont tiré sur lui à boulets rouges ainsi que sur Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques, et sur le gouvernement.

Atma Shanto, négociateur de la fédération, a dénoncé la « répression » de la police lors de l’opération escargot. Plusieurs manifestants ont en effet écopé de contraventions en se rendant sur la capitale hier. « Nous en reparlerons quand nous serons appelés en cour. Je dénonce également l’utilisation de caméras de la police pour cibler les taximen. C’est pour cela que j’ai combattu les caméras de surveillance. Aujourd’hui, nous sommes un peuple sous surveillance. »

Ces chauffeurs de taxi, a ajouté Atma Shanto, « se battent pour leurs droits ». Alors qu’ils ont obtenu un permis d’opération à partir des hôtels, les tour-opérateurs font venir des voitures de l’extérieur de l’hôtel pour les clients. « Je dis au gouvernement de s’intéresser à ce qui se passe au Venezuela et de faire attention que cela ne se reproduise pas ici. » Il a critiqué le gouvernement pour son incapacité à appliquer une décision prise par le conseil des ministres. « Est-ce qu’il a les mains liées à cause du financement des hôteliers et des tour-opérateurs ? » s’est-il demandé.

À l’issue de ce rassemblement, les membres de la FHTA ont voté pour une réunion spéciale la semaine prochaine, et ce en vue de décider de la tenue d’une grève de la faim. S’exprimant à ce sujet, Atma Shanto déclare : « Certains observateurs disent que la grève de la faim est devenue une mode. Non, il s’agit du dernier recours qu’une personne a pour faire entendre sa voix. »

Signalons la présence à ce rassemblement de Jean-Claude Barbier et quelques membres du Mouvement Patriotique. Sollicité par Le Mauricien, il affirme que son parti apporte « tout son soutien » aux chauffeurs de taxi d’hôtels et tous ceux qui souffrent de la formule “All-Inclusive”. « Le véritable problème se situe là. Depuis que les hôtels offrent le “All-Inclusive”, les opérateurs, associés aux secteurs touristiques, n’arrivent plus à gagner leur vie. Je me demande également si en permettant aux touristes de payer tous les frais à l’étranger, il n’y a pas de risques d’évasion fiscale. »