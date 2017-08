TAXIS MARRONS/VANS — FSSP : « Nous demandons au gouvernement de ne pas imposer de “fixed penalty” »

« Nous demandons au gouvernement de ne pas imposer de “fixed penalty” de Rs 500 mais d’accorder des “incentives” aux propriétaires de taxis et de vans véhiculant des employés sur leur lieu de travail. » Telle est la demande de la Fédération des syndicats du secteur public (FSSP), qui a rencontré la presse ce matin à Port-Louis. Au sujet des relations industrielles, la fédération regrette qu’en « dépit du fait que le gouvernement a déclaré, dans une circulaire, qu’il ouvre des discussions avec les syndicats, nous voyons que les ministères et corps para-étatiques font la sourde oreille ». Selon Rashid Imrith, « si le gouvernement reste sur cette position, la FSSP aura recours à l’OIT ».

La FSSP s’est prononcée ce matin sur « la menace du gouvernement de prendre des actions légales contre les employés utilisant des moyens de transport non autorisés pour se rendre sur leur lieu de travail ». Elle a lancé un appel au gouvernement pour « ne pas aller de l’avant pour imposer un ‘fixed penalty’ de Rs 500 aux usagers de ces moyens de transport tels que les taxis marrons et les vans » dans ce contexte. Selon Rashid Imrith, « le gouvernement est en train de prendre position en faveur des propriétaires de bus qui connaissent une perte de revenus. Le gouvernement prend donc des mesures pour décourager les gens à utiliser les taxis et vans ». Le président de la fédération dit ne pas comprendre comment « d’une part, le gouvernement vient avec le Metro Express et avoue que le transport public ne donne pas le service voulu et d’autre part, il utilise des moyens répressifs ». Pour la FSSP, la circulaire émise par le gouvernement à ce sujet « va à l’encontre de l’ERA qui dit qu’il faut des mesures correctives et non coercitives ».

La fédération déplore en outre « le ton utilisé par le commissaire de la NTA le 18 août où il affirme que les usagers de transport ne doivent pas venir se plaindre ou pleurer à la NTA. Pour nous, c’est un langage provocant que l’Etat est en train d’utiliser à travers un fonctionnaire. On est en train de faire passer des victimes pour des coupables. À travers cette décision du gouvernement d’introduire un ‘fixed penalty’, l’image du gouvernement est en train de prendre un sale coup ».

En attendant que le Metro Express soit opérationnel, la FSSP propose au gouvernement d’introduire certaines mesures pour donner des motivations aux propriétaires de taxi marrons et de vans qui « dépendent sur ces personnes qui ont recours à eux ». Elle recommande que le problème d’assurance évoqué par le gouvernement soit réglé et que ces propriétaires en question soient exemptés de la déclaration. « Le gouvernement devrait aussi encourager les propriétaires à se regrouper en coopératives ». La FSSP dit attendre qu’il y ait une rencontre entre le ministère de la Fonction publique, celui du Travail mais aussi celui des Coopératives en vue de discuter de ce problème de ‘fixed penalty’.

S’agissant des relations industrielles, la FSSP devait faire état d’une circulaire émise par le gouvernement le 19 juillet 2017 suite à une plainte syndicale auprès du gouvernement selon laquelle les relations industrielles ne fonctionnent pas. « Même si le gouvernement a émis cette circulaire pour dire que les discussions avec les syndicats sont ouvertes, nous voyons que les ministères et les corps para-étatiques font la sourde oreille. Et, ce, malgré le fait qu’on a envoyé une lettre au Premier ministre le 7 août dernier pour exprimer la révolte parmi les ‘public officers’ ».

Rashid Imrith rappelle que le gouvernement a ratifié la convention 98 de 1949 sur « The Right to organise collective bargaining ». Et d’ajouter : « si le gouvernement campe sur sa position, la Fédération n’aura d’autre choix que d’avoir recours à l’OIT. Nous demanderons au gouvernement de s’expliquer sur le non-respect de cette convention ». Il devait aussi souligner que dans le rapport annuel de l’Employment Relations Tribunal la semaine dernière, le président du Tribunal, Rashid Hossen, a fait référence à la « léthargie dans l’administration de la fonction publique ». « Pour nous, cette remarque est très grave et Rashid Hossen a aussi souligné que les membres du Tribunal n’ont pas été renouvelés. Nous consulterons pour notre part notre homme de loi et nous attendons de l’autre côté une déclaration du ministre de tutelle car c’est une institution quasi-judiciaire qui fait une telle remarque ».