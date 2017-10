TEACHER’S DAY DEMAIN : Quel système d’éducation ?

À l’Education Officers’ Union (EOU), nous avons choisi cette année, pour marquer le Teachers’ Day (le 5 octobre), de provoquer une réflexion sérieuse sur l’éducation. Nous allons pour ce faire, essayer de sortir des sentiers battus pour procéder à une analyse objective et dépassionnée du système éducatif mauricien qui est appelé, dit-on, à subir des changements à compter de janvier 2018 avec l’entrée en vigueur du Nine-Year Schooling.

Depuis assez longtemps, au sein de notre regroupement, nous nous interrogeons sur l’impact qu’aura le Nine-Year Schooling sur l’enfant mauricien. Nous nous demandons s’il en sortira gagnant. Faute d’informations précises sur le Nine-Year Schooling, le ministère de l’Éducation, ayant choisi de ne pas communiquer tous les détails y relatifs, nos interrogations sont restées sans réponses.

Nous aimerions partager les questions qui nous taraudent, dans le but d’inviter tous ceux que la question intéresse à apporter leurs contributions.

1) On a toujours blâmé le CPE d’avoir volé leur enfance aux élèves du primaire. On nous dit que le Nine-Year Schooling va remédier à cela. Quelle garantie peut-on nous donner qu’il y aura en effet un changement de mentalité concernant la compétition à outrance qui a caractérisé l’ancien système?

2) Le système éducatif a pendant des années été essentiellement axé sur la capacité à mémoriser des données. Or, aujourd’hui, avec l’apport des outils technologiques, cette exigence est reléguée au second plan, étant donné qu’on accède en un seul clic à toutes les informations dont on a besoin. Cette évolution sur le plan technologique ne devrait-elle pas remettre en cause l’actuel système d’examens fondé sur l’évaluation de la capacité de notre cerveau à emmagasiner des informations ? Le Nine-Year Schooling prendra-t-il cela en compte et proposera-t-il un système d’évaluation centré sur les capacités analytiques, synthétiques et critiques de l’apprenant?

3) Dans quelle mesure le Nine-Year Schooling prendra-t-il en compte les différentes formes d’intelligence dont on parle depuis un certain nombre d’années déjà?

4) Comment l’école mauricienne parviendra-t-elle à développer un véritable sens du mauricianisme? Pourra-t-elle en même temps amener les jeunes à s’orienter vers ce qui constitue l’essence de toutes les cultures qui coexistent dans notre île ? Le Nine-Year Schooling aidera-t-il à consolider la pluriculturalité qui nous est très chère et qui constitue un véritable atout pour nous les Mauriciens?

5) Le Nine-Year Schooling prévoit-il le développement des capacités esthétiques et artistiques chez les élèves?

6) Il est évident qu’une connaissance en psychologie comportementale chez les élèves pourrait les aider à établir de meilleures relations avec leurs semblables, et, par ricochet, aider à résoudre les problèmes d’indiscipline dans des établissements. Dans quelle mesure le Nine-Year Schooling prend-il cela en ligne de compte ?

7) On ne peut nier le fait qu’au-delà des connaissances académiques, les qualités personnelles sont considérées comme aussi importantes dans le monde professionnel aujourd’hui. Le Nine-Year Schooling favorise-t-il l’épanouissement intégral de l’enfant ?

8) Quelle place le Nine-Year Schooling accorde-t-il à la pratique des activités sportives ?

Pour conclure, nous à l’EOU sommes d’avis qu’aussi longtemps que les politiciens tenteront d’apporter des modifications au système éducatif pour des gains politiques, nous avancerons à reculons. Nous nous demandons s’il ne serait pas plus judicieux de confier la responsabilité de dégager les grandes lignes du système éducatif à un comité de sage.

Nous souhaitons d’avance une bonne fête à tous les enseignants.