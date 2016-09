TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN - GÉRARD SANSPEUR : « La possibilité de faire de Maurice une plateforme régionale existe »

La possibilité de faire de Maurice une plateforme régionale pour la technologie digitale Blockchain existe, a laissé entendre jeudi le Senior Adviser au ministère des Finances. Gérard Sanspeur participait à un séminaire organisé par le Board of Investment en vue de vulgariser cette nouvelle technologie et ouvrir la voie à son implantation à Maurice. Le séminaire a réuni quelque 200 participants.

Blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle.

Par extension, Blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Créée en 2008, elle est actuellement utilisée dans les secteurs de services financiers, de la santé, des services gouvernementaux, dans le domaine commercial, entre autres.

« Blockchain technology is undoubtedly the most aspiring innovation since internet came into existence and shall definitely provide Mauritius with a competitive edge. It will also trigger a new breed of entrepreneurs and many start-ups in the world are currently building their businesses around blockchain technology », constate Gérard Sanspeur.

Plusieurs experts internationaux sont intervenus hier sur le sujet, notamment Primavera de Fillippi, chercheuse au CNRS à Paris, Anuj Das Vupta, responsable de la recherche à Stratumn, Carlos Moreira, CEO de Wisekey SA.

Carlos Moreira, qui a déjà, dans le passé, contribué à la réflexion sur la possibilité de faire de nôtre île un centre commercial régional, estime que Maurice peut devenir une plateforme digitale pour la région. Il faudrait toutefois travailler sur les législations appropriées. Il a déploré également que Maurice ne soit pas présente avec une identité distincte en tant que pays sur l’internet. Cela nécessitera que Maurice délimite ses frontières en développant un champ crypté propre à l’île avec ses propres clés de cryptage afin de sécuriser les échanges…

Dans une déclaration à la presse, Gérard Sanspeur a refusé de parler du débarquement de la police devant sa résidence mercredi. Il considère qu’il faut mettre l’accent sur l’utile plutôt que sur l’éphémère. Pour lui, l’utile c’est l’introduction de la technologie Blockchain à Maurice. Il y a encore très peu de programmeurs pour cette technologie dans le monde. Il évoque la possibilité de former quelque 1 000 jeunes. La législation concernant cette technologie est actuellement en préparation. L’intervenant a dit sa foi dans la possibilité de faire de Maurice une plateforme digitale pour la technologie pour la région.