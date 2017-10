TECHNOLOGIE : Huawei dévoile le Mate 10

Dévoilé lors de son lancement global à Munich, le Huawei Mate 10 sera disponible sur le marché mauricien dans les mois à venir. Cette nouvelle série est équipée du premier processeur au monde dopé à l’intelligence artificielle.

Huawei a dévoilé à Munich la série Mate 10 avec des smartphones qui ouvriront la porte à de nouvelles applications mobiles dotées de l’IA. Les modèles Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro et Porsche Design Huawei Mate 10 sont des appareils révolutionnaires dotés de l’intelligence artificielle (IA) qui combinent un matériel innovant, la puce Kirin 970 et EMUI 8.0. Le Huawei Mate 10 poursuit sa tradition de performance supérieure et de longue autonomie de batterie, tout en intégrant la nouvelle technologie de la double caméra Leica.

“Alors que nous entrons dans l’ère de l’intelligence, l’IA n’est plus un concept virtuel mais quelque chose qui se mêle à notre vie quotidienne. L’IA peut améliorer l’expérience de l’utilisateur, fournir des services précieux et améliorer la performance des produits”, dit Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group. La nouvelle série Mate associe des informations individuelles et collectives pour l’IA sur l’appareil et fournit des réponses en temps réel aux utilisateurs, notamment la reconnaissance de scène et d’objet en temps réel alimentée par l’IA et un traducteur accéléré de l’IA. Doté du tout nouvel écran FullView Huawei, le Huawei Mate 10 offre un splendide affichage de 5,9 pouces au format 16:9, un encadrement quasi inexistant et HDR10 pour la prise en charge des couleurs éclatantes.