TECHNOLOGIE TÉLÉVISUELLE : Samsung lance la QLED TV

La télé du futur. C’est ainsi que Samsung décrit la QLED TV qu’elle vient de lancer jeudi soir à Ébène. « Elle révolutionne notre façon de regarder la télé, avec des images plus réalistes que jamais. La QLED de Samsung est la première technologie télévisuelle à reproduire à 100 % le spectre de couleurs », soutient Samsung.

Selon Vishal Damree, Manager/CE Business Coordinator de la branche locale, qui présidait la soirée de lancement, la QLED TV « permet une luminosité inégalée qui restitue une palette élargie de couleurs et un contraste exceptionnellement élevé, reproduisant parfaitement les détails des sombres ou lumineuses. Même si le téléviseur est disposé dans un espace baigné de soleil, les nuances de couleurs sont parfaitement perceptibles ».

Les téléviseurs Samsung se caractérisent par un design élégant, avec des câbles dissimulés, le socle épuré et un support mural “no gap” pour un effet d’objet déco s’intégrant harmonieusement dans tous les salons. Le câble optique pratiquement invisible fonctionne avec le boîtier One Connect auquel tous les autres périphériques sont connectés, évitant l’enchevêtrement de câbles derrière l’appareil. « Ce modèle a été conçu en gardant en tête les besoins de l’utilisateur. Samsung vient pallier les points faibles des précédentes technologies de télévision en se concentrant sur trois axes. Avec les trois atouts de la QLED, la Q Picture, la Q Smart et le Q Style, nous atteignons de nouveaux sommets en matière de fonctionnalités intelligentes, de savoir-faire et de créativité en offrant aux utilisateurs une expérience unique et en éliminant tous les inconvénients qui pourraient les gêner ».

Parmi les atouts de la QLED TV, elle est rapide et facile à installer et il n’est plus nécessaire de passer d’une chaîne à l’autre. « Tout votre contenu est visible en un même endroit. Vous pouvez même prévisualiser les vignettes d’aperçu sans ouvrir le contenu ».

À noter que la QLED 4K UHD est disponible à Maurice depuis fin septembre. Divers formats sont disponibles avec la possibilité d’écran incurvé et trois modèles sont proposés pour le moment : le modèle vedette 753” Q 9 F Smart QLED TV (2000 nits), le milieu de gamme 65” Q8C Smart Curved QLED TV (1500 nits) et l’entrée de gamme 55” Q7C Smart Curved QLED TV (1500 nits). Les prix varient entre Rs 110 000 et Rs 345 000 et les produits sont distribués par TheBrandHouse Ltd, Courts Mammouth et AURS.