TECHNOLOGIES - CONFÉRENCE IBM : Les entreprises sensibilisées aux systèmes intelligents

Des acteurs de divers secteurs économiques et services gouvernementaux ont été sensibilisés cette semaine sur les dernières tendances en matière de technologies cognitives ou systèmes intelligents, d'analyses des données, de « cloud computing » et de sécurité informatique. C'était à l'occasion de la conférence IBM Business Connect Mauritius 2016, organisée par la firme américaine IBM à l’hôtel Intercontinental, Balaclava.

Maurice est l'un des cinq pays africains (les autres étant l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc et le Nigeria) à avoir été choisi pour la tenue d’IBM Business Connect, événement phare de la société IBM, spécialisée en solutions informatiques. La conférence a permis aux quelque 150 participants de divers secteurs économiques locaux de discuter des opportunités qu’offrent le « cloud » et les technologies cognitives en termes de réduction des coûts opérationnels et d'accroissement de l’efficience et du niveau de service des entreprises. Les experts d’IBM ont présenté les solutions développées par la firme.

Les systèmes intelligents ou cognitifs, soulignent les professionnels, sont de plus en plus sophistiqués. Ces systèmes peuvent apprendre, analyser des données et interagir avec les humains. Les technologies cognitives, estime-t-on, sont idéales pour le secteur des services financiers compte tenu de la complexité des marchés et des gros volumes de données à étudier. Les systèmes cognitifs peuvent également aider dans la gestion des risques et de la conformité aux règlements, la gestion de patrimoines. Ils permettent, selon les spécialistes, à des organisations de réduire leurs coûts, d'optimiser leurs opérations et services tout en donnant les moyens pour contrecarrer les activités des cybercriminels.

Dans son allocution à la conférence d'IBM, Etienne Sinatambou, ministre des Technologies, de la Communication et de l’Innovation, a mis l’accent sur la nécessité pour les entreprises d’innover en utilisant les solutions et services technologiques avancés. « Il y a une formule qui tient en trois mots et qui dit tout : “Innovate or evaporate”. Les partenariats publics privés sont très importants et le rôle du gouvernement est de créer un environnement propice à l’innovation. Le secteur des TIC fait partie de ceux à Maurice qui sont en mesure d’entraîner la croissance », a indiqué le ministre.

Pour les cadres d’IBM, la nouvelle génération d’entreprises aura besoin du « cloud» et des solutions cognitives pour transformer leurs offres. Les présentations des représentants de la société américaine étaient axées sur la cybersécurité, l’analyse des données pour les ressources humaines, le « cloud computing » et les systèmes cognitifs. « Une nouvelle ère a débuté et que les technologies telles le cloud, les technologies portatives ou cognitives, modifient l’environnement des affaires. Ces technologies créent de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités qui peuvent aider les entreprises à prospérer. Actuellement, 88% des données créées quotidiennement sont des tweets, posts, vidéos et articles, entre autres, qui n’ont pas de structure spécifique. Les systèmes cognitifs, comme l’IBM WatsonTM, peuvent interpréter ces données et les rendre compréhensibles pour qu’elles aient un sens », a expliqué Craig Holmes, vice-président pour les solutions cognitives (région Moyen-Orient et Afrique).

« Les entreprises à Maurice et à travers l’Afrique doivent enclencher une nouvelle étape de leur évolution, qui requiert l’implication des clients dans le processus pour pouvoir offrir des produits et services sur mesure. Les technologies avancées peuvent les y emmener. IBM Business Connect Mauritius 2016 a permis de voir comment l’on peut mieux capitaliser sur la technologie pour aider les entreprises à franchir un nouveau palier et trouver des solutions aux défis que peut représenter le cadre opérationnel à Maurice », a soutenu Jananda Moothoo, general manager d'IBM-Mauritius.