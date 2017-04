« TEDDY : JOIN THE DOTS AND COLOUR » : Exercice de pré-écriture et d'art du coloriage

L'écrivain et illustrateur Nazal Rosunally vient cette année avec une nouvelle publication, intitulée « Teddy : join the dots and colour » et destinée aux enfants de la maternelle.

« Teddy : join the dots and colour ». Tel est le titre de la nouvelle publication de Nazal Rosunally. Ce manuel de contes, destiné aux enfants de la maternelle, est accompagné de questions auxquelles l'enfant doit répondre à mesure qu'il avance dans son apprentissage de la lecture graphique. Il a également pour but de développer ses facultés d'observation, d'analyse et de communication. À travers des points à relier, l'enfant s'exerce à la pré-écriture avant de s'adonner à l'art du coloriage. Le livre comprend 26 dessins et est bilingue (anglais et français).

Dans son ouvrage, Nazal Rosunally présente Teddy, un ourson multicolore souriant et actif qui introduit l'enfant à son entourage à travers une série de thème, comme la famille, la maison, les véhicules, les animaux, l'hygiène, l'école, les repas, la mer et la musique, pour ne citer que ceux-là. Le livre proposé aux enfants de la maternelle comprend des consignes et des conseils pour guider les enseignants dans leur tâche, que ce soit pour l'enseignement de la lecture d'images ou la pré-écriture.

Dans une rencontre avec Le Mauricien, Nazal Rosunally parle du travail qu'il a effectué en amont pour concrétiser ce projet. Estimant que les enfants sont face « à une surexposition d'outils technologiques », notre interlocuteur affirme que « les autorités doivent s'assurer que les enfants s'adonnent à la lecture et à l'écriture ». Aussi, est-il d'avis, « les parents doivent inculquer la culture de la lecture à leurs enfants ». Aussi, selon lui, la première étape est l'apprentissage à travers les livres illustrations et les beaux livres. Pour lui, dans un pays multilingue comme Maurice, les enfants doivent être exposés très jeunes à toutes ces langues. « Nous vivons dans une île sans ressources naturelles. Notre paysage linguistique est un atout. Je ne suis pas contre la langue créole, mais il faut admettre que, pour ne prendre qu'un seul exemple, toute la littérature accompagnant un médicament est dans en langues étrangères, dont l'anglais et le français. »

Nazal Rosunally est aussi compositeur de musiques et a d'ailleurs produit un album de chansons en français, intitulé Chantons Lapino-Lapini. Il a ensuite sorti un manuel d'alphabet, Alpha-Beta, avant de proposer Roboto-Robota, un manuel de mathématiques agrémenté de contes. Il a aussi produit un album de chansons en français, anglais, kreol, mandarin, hindoustani et arabe, intitulé Je t'aime maman-I love you mom. Nazal Rosunally est également l'auteur de 35 livrets pédagogiques pour la maternelle. Après la sortie de Teddy : join the dots and colour, au premier trimestre de cette année, il proposera au trimestre prochain une édition revisitée de Roboto-Robota et de Ding Dong le clown.

L'auteur a aussi en chantier une réédition de l'album et livre de contes Lapino-Lapini, avec de nouvelles chansons. Il cherche dans ce contexte des parrains pour pouvoir proposer un produit professionnel, mais à bas prix, pour qu'il soit accessible à tous. Il a également pour projet de monter un grand spectacle avec ses différents personnages. En attendant, Teddy : Join the dots and colour, édité chez E.T. Editions, est disponible à Rs 100 au 15 Charles de Gaule Street, Rose-Hill. Renseignements : 5792-1071 ou 466-8296.