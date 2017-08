TELECOM FUTSAL 2017 : La compétition débute samedi prochain 

Le tournoi de Futsal, parrainé par la Mauritius Telecom, débute cette semaine au gymnase de Paillotte, Vacoas. Vingt équipes, réparties en poule de cinq (quatre équipes par groupe), en découdront sur quatre jours de compétitions avec les qualifications qui débuteront le samedi 19 août. Ceci dans le but de privilégier la technique et de dénicher de bons manieurs de ballons.

Ronaldinho, Coutinho, Neymar, pour ne citer qu'eux, sont autant de sommités du ballon rond qui ont démarré par le Futsal avant de faire parler leurs prouesses sur les pelouses du monde entier. « C'est un tournoi très important, car il agira comme un processus pour développer la technique des jeunes », a déclaré le vice-président de la Mauritius Football Association (MFA), Prem Jodha, à la presse vendredi après-midi à Trianon. « Je tiens d'ailleurs à dire un grand merci à Mauritius Telecom pour son parrainage et j'espère de tout coeur que le spectacle sera au rendez-vous pour le plus grand bonheur des férus de la discipline ».

Bobby Ramsoondar, directeur marketing de Mauritius Telecom, s'est dit honoré de contribuer au lancement du tournoi à Maurice. « Nous avons toujours été proches du sport roi, d'ailleurs nous avons sponsorisé l'équipe championne de Maurice, le Pamplemousses SC, dans la ligue professionnelle. Ce projet nous tenait à coeur depuis bien longtemps et nous voulons maintenant que les adeptes donnent le maximum pour faire le show ». À noter que le sponsor-titre fournira tous les équipements nécessaires aux équipes.

La compétition se tiendra en quatre phases. Le coup d'envoi qui sera donné sur le terrain de Paillotte le samedi 19 août à 16h45. Six matches seront d'ailleurs au programme de cette journée inaugurale. Les équipes participantes (au nombre de 20), devront, dans un premier temps, passer par une phase qualificative. Ces formations seront réparties dans cinq poules de quatre équipes et joueront aussi les 20 et 26 courant. Les éliminatoires s'achèveront le dimanche 3 septembre. Les deux premiers de chaque groupe seront reversés dans le Telecom Futsal Big10 League (championnat élite) tandis que les deux derniers intègreront le Telecom Futsal Premiership.

S'ensuivra la Telecom Futsal Cup, qui réunira toutes les 20 équipes en novembre. L'opérateur de télécommunications récompensera les gagnants à travers plusieurs cash prizes. En ce qu'il s'agit du Big10 league, les récompenses sont comme suit : Premier (Rs 100,000), Runner Up (Rs 50,000), Best Fair Play (Rs 10,000) et Meilleur joueur (Rs 10,000). Pour la Premiership (National 2nd Division), les récipiendaires recevront : Premier (Rs 30,000), Runner Up (Rs 15,000), Best Fair Play (Rs 5000). Pour la Futsal Cup, les distinctions sont comme suit : Premier (Rs 25,000), Runner Up (Rs 15,000) et troisième (Rs 10,000). Soit un total de Rs 270,000.

Les phases de poules qualificatives

Groupe A : Castel Celtics, Phoenix Academy, Triolet Revengers, Pointe aux Piments Santos

Groupe B : Solferino FC, Pointe aux Piments Warriors, Rose-Hill Red Warriors, Chamarel Wanderers

Groupe C : Rivière des Anguilles Young Boys, Amical Cité Malherbe, Polar Stars, Hollyrood Youngsters

Groupe D : Valentina FC, Phoenix Scolar, Vacoas/Phoenix Swallows, Union Park Barefoot Groupe E : Allée Brilliant Warriors, Triolet Sharks, Association Sportive Vacoas-Phoenix, Dagotiere Swansea

Le programme

Samedi 19 août

16h45 : Castel Celtics - Phoenix Academy

17h25 : Triolet Revengers - Pointe-aux-Piments Santos

18h05 : Solferino FC - Rose-Hill Red Warriors

18h45 : Pointe-aux-Piments Warriors - Chamarel Wanderers

19h25 : Castel Celtics - Pointe-aux-Piments Santos

20h05 : Phoenix Academy - Triolet Revengers

Dimanche 20 août

13h : Valentina FC - Phoenix Scolar

13h40 : Vacoas/Phoenix Swallows - Union Park Barefoot

14h20 : Rivière-des Anguilles Young Boys - Polar Stars

15h : Amical Cité Malherbe - Hollyrood Youngsters

15h40 : Valentina FC - Union Park Barefoot

16h20 : Phoenix Scolar - Vacoas/Phoenix Swallows

17h : Allée Brilliant Warriors - Dagotière Swansea

17h40 : Triolet Sharks - ASVP