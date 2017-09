TELECOM FUTSAL 2017: La Premiership League débute aujourd'hui

C'est dimanche dernier au gymnase de Paillotte, à l'issue de la Futsal Telecom Qualifiers, que les dix équipes qui disputeront le Telecom Futsal Big10 ont été désignées. Le tirage au sort de la compétition et de la Premiership a eu lieu mercredi au siège de la Mauritius Football Association, à Trianon. Ces formations entreront en compétition dimanche prochain.

Les équipes engagées dans le Big10 sont : Association Sportive de Vacoas/Phoenix (ASVP), Triolet Revengers, V.P Swallows, A.S Malherbes, Pointe Aux Piments Fire City, Castel Celtics, Phoenix Scholar, Rose-Hill Red Warriors, Polar Stars et Dagotière Swansea. Pour rappel, Castel Celtics et Triolet Revengers sont les deux équipes du Groupe A qui ont arraché leur qualification pour le Big10. Dans le Groupe B, Rose-Hill Red Warriors et Pointe aux Piments Fire City, avec deux victoires et une défaite chacune, ont pris la première et deuxième place respectivement du tour qualificatif. Alors que dans le groupe C, ce sont l'AS de Malherbes et Polar Stars qui ont fait le boulot. Pour cette Ligue Élite, les yeux seront rivés sur l'ASVP, qui a été l'équipe la plus impressionnante dans l'ensemble de la compétition. En effet, engagée dans le Groupe E, l'équipe de la Ville Cendrillon a remporté ses trois matches de poule pour finir avec neuf points au compteur.

Les équipes ayant terminé à la troisième et quatrième place dans leur groupe respectif seront engagées dans la Telecom Futsal Premiership 2017, qui débute aujourd'hui à Paillotte. Nous aurons d'ailleurs droit à plusieurs affiches alléchantes. La compétition débutera à midi avec le duel mettant aux prises Chamarel Wanderers à Allée Brilliant Wanderers. S'ensuivront les matches opposant Solferino FC/Triolet Sharks, Phoenix Academy/Allée Brilliant Warriors, Triolet Sharks/Chamarel Wanderers, Holyrood Youngstars/Phoenix Academy, U.P Barefoot/Rivière des Anguilles Young Boys, P.A.P Santos/Solferino FC, Valentina FC/Holyrood Youngstars, Rivière-des-Anguilles Young Boys/P.A.P Santos, U.P Barefoot/Valentina FC. Les 20 équipes des deux championnats sont automatiquement qualifiées pour la Telecom Futsal Super Cup 2017, dont la finale aura lieu juste après les deux compétitions précitées.

Les équipes engagées

Big 10 League : Association Sportive de Vacoas/Phoenix (ASVP), Triolet Revengers, V.P Swallows, A.S Malherbes, Pointe Aux Piments Fire City, Castel Celtics, Phoenix Scholar, Rose-Hill Red Warriors, Polar Stars et Dagotière Swansea

Premiership League

Chamarel Wanderers, Allée Brilliant Wanderers, Solferino FC, Triolet Sharks, Phoenix Academy, Allée Brilliant Warriors, Holyrood Youngstars, Phoenix Academy, U.P Barefoot et P.A.P Santos

Le programme

Aujourd'hui à Paillotte

Premiership League

12h : Chamarel Wanderers vs Allée Brilliant Wanderers

12h40 : Solferino FC vs Triolet Sharks

13h20 : Phoenix Academy vs Allée Brilliant Warriors

14h : Triolet Sharks vs Chamarel Wanderers

14h40 : Holyrood Youngstars vs Phoenix Academy

15h20 : U.P Barefoot vs Rivière-des-Anguilles Young Boys

16h : P.A.P Santos vs Solferino FC

16h40 : Valentina FC vs Holyrood Youngstars

17h20 : Rivière-des-Anguilles Young Boys vs P.A.P Santos

18h : U.P Barefoot vs Valentina FC

Dimanche 17 septembre

Big 10 League

12h : ASVP vs Triolet Revengers

12h40 : V.P Swallows vs A.S. Malherbes

13h20 : P.A.P Fire City vs Triolet Revengers

14h : A.S Malherbes vs ASVP

14h40 : Castel Celtics vs P.A.P Fire City

15h20 : Phoenix Scholar vs Rose-Hill Red Warriors

16h : Dagotière Swansea vs V.P Swallows

16h40 : Polar Stars vs Castel Celtics

17h20 : Rose-Hill Red Warriors vs Dag