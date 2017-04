LE TÉLÉPHONE PORTABLE: Invention pour ou contre l’humain ?

La scène se passe dans une rue de New York le 3 avril 1973. Martin Cooper, ingénieur chez Motorola, compose le numéro de son confrère Joël Engel, qui, lui, travaille chez Bell Labs, “pou pran nisa ek li”. Lorsque ce dernier décroche son téléphone, Cooper l’informe sur un ton taquin qu’il lui parle d’un téléphone portable.

Rien de plus banal me diriez-vous, sauf que l’appel que passe Martin Cooper ce jour-là est une révolution car c’est la première communication d’un téléphone mobile. Comme Engel travaille sur un projet similaire, il traverse en direct, avant lui, la ligne d’arrivée devant les reporters !

L’appareil qu’il utilise est un DynaTac 8000X, prototype précurseur des téléphones mobiles qui seront commercialisés à partir de 1983. Il pèse plus de 1 kg et fait 22,8 cm de long et 12,7 cm de large. Son épaisseur n’est pas des moins impressionnantes : 4,4 cm. Avec de telles mensurations, on ne peut le glisser dans une poche. Qu’importe, « ce téléphone permet désormais de contacter une personne, et non un bureau, une maison ou une voiture », comme le dit si bien son inventeur.

Depuis le 3 avril 1973, la téléphonie mobile a fait un long et rebondissant chemin, s’imposant comme le dispositif technologique le plus populaire et le plus utilisé au monde, peut-être même le plus puissant ! L’on estime à 4,4 milliards le nombre global de personnes connectées à un réseau de téléphonie mobile de même qu’à plus de 7 milliards le nombre d’abonnements alors que la population de la planète est de 7,5 milliards d’habitants !

Hormis sa pénétration planétaire rapide, le téléphone portable s’est, avec Internet, transformé en une vraie station polyvalente sous la forme du smartphone dont on estime à plus de 2 milliards le nombre d’utilisateurs dans le monde. Il fait office de caméra, de station météorologique, de centre d’information mondial, d’université et autres plateformes d’échanges instantanées.

Perdue dans l’océan Indien, notre île Maurice n’a pas échappé à la vague de la téléphonie mobile. À la fin de 2015, elle comptait 139 abonnements par 100 habitants et le nombre de souscriptions au Broadband Internet à travers le portable s’élevait à 464 200 !

Le téléphone mobile est un puissant outil de communication, un centre d’information qui dépasse toutes proportions connues dans l’histoire de l’humanité. Son ubiquité est un atout considérable car il est à disposition dans n’importe quelle situation et participe à nous libérer de toutes contraintes physiques à la communication.

Cependant, dépendant de nos choix, la téléphonie mobile peut aussi contribuer à ériger des barrières. Finies les conversations, les rencontres, la chaleur humaine et bonjour les “HBD” pour souhaiter Happy Birthday au collègue d’à côté ! Les actes criminels peuvent être enregistrés et rapportés en un rien de temps aux autorités concernées avec les téléphones portables, mais ces mêmes dispositifs peuvent être utilisés pour contribuer à des crimes affreux, tels le trafic de la drogue à partir du milieu carcéral. Ils peuvent aussi contribuer à éclairer la société en véhiculant de bonnes et authentiques informations, mais peuvent aussi participer à sa paupérisation intellectuelle en véhiculant de fausses et abêtissantes nouvelles.

Le 3 avril 1973, Martin Cooper fit en effet un appel révolutionnaire, mais la forme de cette révolution ne dépend que de nos choix. Le téléphone portable est un outil de communication puissant qui demande un discernement constant et conscient, une remise en question régulière à la lumière d’une éducation plus que jamais morale afin d’éviter le mal considérable que pose son usage irresponsable.