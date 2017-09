TÉLÉPHONIE: Emtel lance la Platinum 4G

La compagnie Emtel lance la Platinum 4G, qui allie qualité et rapidité. L’opérateur de téléphonie mobile a proposé une « expérience unique » hier, vendredi 22 septembre, lors d’une chasse aux trésors à travers divers endroits du pays, notamment à Bagatelle, Moka et Crève-Cœur avec la Platinum 4G. Le but de ce parcours était de prouver la force du produit dans différentes zones de Maurice.

Pour Emtel, la Platinum 4G sur mobile est la réponse à la prière des streamers et gamers les plus exigeants. Mais pas qu’eux. En optant pour la Platinum 4G, l’utilisateur bénéficie de vitesses de connexion Internet nettement supérieures, explique Teddy Bhullar, CEO d’Emtel. « La connexion est plus rapide pour le streaming, pour jouer en ligne, pour écouter de la musique ou encore pour surfer sur les réseaux sociaux. L’expérience globale du client est améliorée et enrichie », souligne-t-il.

Le produit a pu être testé lors d’une enquête sur le terrain dans différentes régions du pays. Pendant une durée de cinq heures, la force du Platinum 4G a été testée en cherchant des indices sur un smartphone. « L’idée est d’amener les journalistes à tester notre nouvelle offre à travers une activité inédite et fun dans différentes zones du pays. C’est facile de parler d’un produit révolutionnaire, le mieux c’est de l’expérimenter soi-même », ajoute Teddy Bhullar.

La Platinum 4G couvre toutes les zones habitées du pays, fait ressortir Shezaad Auchoybur. « Il suffit d’avoir un smartphone et une carte SIM adaptés. Nos abonnés actuels qui disposent déjà d’une carte SIM compatible pourront profiter de la Platinum 4G. Ceux qui ne disposent pas encore d’une carte SIM compatible peuvent échanger gratuitement leur carte SIM pour une puce Platinum 4G dans toutes nos succursales. Tous nos forfaits Internet sur mobile bénéficient du service Platinum 4G. Vous pouvez choisir entre les forfaits daily, weekly ou monthly. Dans une société où tout évolue rapidement et où le temps devient un luxe, cette nouvelle offre d’Emtel vient répondre aux attentes de tout un chacun, car elle est rapide, efficace et optimale », dit-il.