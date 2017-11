TÉLÉPHONIE: iPhone 8 et iPhone 8 plus disponibles sur le marché

Neemalen Gopal, le IT manager chez iShop By Leal a présenté à la presse hier après-midi l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus au Caudan Waterfront. Le nouvel iPhone, confectionné dans le verre le plus résistant jamais utilisé pour un smartphone, est disponible en trois définitions, gris sidéral, argent et or. La finition en verre est élaborée à l’aide d’un processus de coloration en sept couches pour plus de précision au niveau de la teinte et de l’opacité, ce qui offre une grande richesse au niveau des couleurs avec un cadre assorti en aluminium similaire à celui utilisé dans l’aérospatiale et est résistant à l’eau et à la poussière.

L’appareil photo, explique Neemalen Gopal, a été amélioré et permet également de filmer des vidéos de meilleure qualité. Le chargement sans fil apporte une nouvelle fonctionnalité clé à l’iPhone.

Leal propose aussi en exclusivité l’IShop Care sur tous les produits d’Apple.