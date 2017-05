TÉLÉPHONIE : Les Samsung Galaxy S8 et S8 + lancés

Après avoir séduit quelque 700 abonnés en prévente, les Samsung Galaxy S8 et S8 + ont été lancés officiellement jeudi à l’hôtel Hilton à Flic-en-Flac. Au menu, un grand nombre de services offerts et une expérience visuelle spectaculaire.

Le Galaxy S8, disponible en trois coloris, noir, or et gris, est à Rs 34 900, TVA incluse, contre Rs 39 400 pour le S8 +. Hyun-Dong (Hendrick) Lee, Managing Director, Samsung Electronics Ltd, Indian Ocean Islands Branch a lors de son discours de présentation fait remarquer : « We are celebrating a new milestone and the beginning of a new era. I’m proud to present you a phone that extends Samsung’s heritage of innovation and design with our new Infinity screen that elevates the immersive experience. The Galaxy S8 is not like any phone you have seen or used before. The Galaxy S8 has the world’s first Infinity Screen. The expansive display stretches from edge to edge, giving you the most amount of screen in the least amount of space. The Samsung Galaxy S8’s camera takes sharp pictures even in low light and offers an enhanced front-facing camera so you can take better and clearer selfies. »

Navin Peerthy, directeur régional de Samsung océan Indien, a également mis l’accent sur l’écran, qui dit-il « offre une expérience de visionnage immersive ».

Le S8 + dispose d’un écran de 6,2 pouces, contre 5,8 pouces pour le S8. Les mordus de selfies apprécieront le capteur frontal haut de gamme. Les photos peuvent être combinées en une seule. Les deux smartphones sont dotés d’écouteurs AKG équipés de 4 haut-parleurs. Le Galaxy S8 + comprend aussi le Gear VR, équipé pour la première fois d’un contrôleur et d’une nouvelle Gear 360, capable de diffuser des vidéos à 360 ° en temps réel.