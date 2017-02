TÉLÉVISION - EN FRANCE : Un Mauricien “dans la légende” des Chiffres et des lettres

Au bout de dix émissions, Jimmy Bolka a remporté une cagnotte record de 5,700 euros dans l’émission de télévision française Des Chiffres et des Lettres. Originaire de Pointe aux Canonniers, ce Mauricien qui vit en France a eu un parcours remarquable. Joint au téléphone, il nous parle de sa passion pour ce jeu, dont il a appris les rudiments ici.

Les compliments n’ont pas manqué pour saluer la performance de cet ancien du collège Royal de Port-Louis au bout de ses dix victoires. Après les dix émissions où il est passé à la fin de janvier, Laurent Romejko, présentateur principal, a annoncé que Jimmy Bolka était “entré dans la légende” de cette émission suivie dans plusieurs pays. Pour le saluer, un extrait de la chanson La légende de Jimmy de Diane Tell a été diffusée après sa finale.

Le parcours du Mauricien établi en France a été exceptionnel. Lors d’une émission, il a remporté la série des cinq duels. Il a aussi terminé l’étape du plus long mot en temps record; une fois, il y est parvenu sans sésame. À la fin de son brillant parcours, le Mauricien a été récompensé d’un séjour dans un hôtel à la montagne et d’une cagnotte rarement atteinte de 5,700 euros. Décrit comme “souriant, gentil et bon joueur” par Arielle Boulin-Prat, coprésentatrice de l’émission, Jimmy Bolka a séduit par son esprit vif à analyser aussi bien les chiffres que les lettres.

Maurice sur le plateau.

Au lendemain de son dernier passage, lors de l’émission diffusée le 27 janvier, “pour remercier Jimmy pour le spectacle qu’il nous a donné”, le coprésentateur Bertrand Renard proposait les lettres suivantes aux deux candidates du duel : M. I. R. E. C. I. A. L. U. E. La réponse était Ile Maurice; le présentateur en a profité pour faire la présentation de Maurice et de Rodrigues sur le plateau. Cela pour dire que tout au long des dix émissions diffusées en janvier, à travers Jimmy Bolka, c’est tout le pays qui a été placé sous les feux des projecteurs de la plus vieille émission de la télé française, diffusée depuis le 4 janvier 1972.

Face à la caméra, Jimmy Bolka s’est montré à l’aise, répondant aux questions avec un brin d’humour, sans jamais paniquer. Il faut dire qu’il n’en était pas à son premier essai. En 2006, il avait tenu deux parties. En 2010, il avait fait le maximum, à savoir cinq parties. Au début de cette année, il en était à sa troisième participation. S’il connaît les rouages du plateau Des chiffres et des lettres, la pression était au rendez-vous dans les premiers moments. “J’étais un peu tendu au départ, comme je connaissais le candidat Frédéric. Il avait déjà remporté sept étapes et il me paraissait très bon. Mais lorsque les enregistrements ont débuté, j’ai pu me détendre. C’est un peu sur un coup de chance que je l’ai emporté puisque Frédéric a commis une erreur.” Les aventures du Mauricien ont continué face aux caméras jusqu’à l’étape finale.

Un jeu découvert à l’enfance.

Âgé de 41 ans, marié, ce père d’une petite fille vit en France depuis qu’il a quitté Maurice à 19 ans. Après ses études secondaires, Jimmy Bolka a travaillé dans le laboratoire du couvent de Lorette de Port-Louis pendant une brève période. “J’étais parti sans trop savoir. Pour financer mes études, j’ai commencé à enseigner. Je suis resté dans ce domaine.” Aujourd’hui, Jimmy Bolka enseigne les maths et les sciences dans un lycée.

Entre sa famille et son travail, Jimmy Bolka entretient sa passion pour ce jeu, qu’il avait découvert devant la télé à Maurice aux côtés de sa mère, quand il était enfant. Quelques années plus tard, il avait rejoint le club de la municipalité de Port-Louis où Canen Veeraragoo organisait régulièrement des rencontres autour du jeu Des chiffres et des lettres. En France, le Mauricien pratique dans un club. “Mais je n’y vais pas souvent en ce moment à cause de ma fille Marylou.”

Pour se maintenir en forme, la pratique est primordiale dans ce domaine, confie Jimmy Bolka. Chacun a sa technique pour calculer le plus rapidement possible et savoir trouver des mots à partir des lettres proposées. Notre compatriote s’entraîne aussi à mémoriser des mots et participe parfois à des tournois.

Jimmy Bolka revient dans son pays natal tous les quatre à cinq ans, histoire de retrouver les siens, dont sa mère qui vit à Maurice. Une partie de la cagnotte remportée récemment à la télé servira à payer ses prochaines vacances au pays.