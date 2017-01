TÉMOIN EN COUR SUPRÊME : L’ex-ministre Bhadain absent lors du procès

L’ancien ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Roshi Bhadain, devait comparaître en Cour suprême ce matin en tant que témoin dans un procès intenté à un homme d’affaires pour diffamation. L’ex-ministre a toutefois été absent lors de l’appel de l’affaire et un certificat médical a été présenté à cet effet. Toutefois, le procès a été référé au Master and Registrar pour le 2 février, Me Rama Valayden, avocat du douanier, s'étant retiré de l’affaire.

Mohamed Reza Kurmally, un homme d’affaires, est poursuivi en Cour suprême par le douanier Ashok Dhurbarrylall pour diffamation. Ce dernier soutient dans sa plainte que l’homme d’affaires avait consigné de fausses accusations contre lui à l’Independent Commission against Corruption (ICAC), ce qui avait débouché sur son arrestation par l’ICAC en décembre 2002. Ashok Dhurbarrylall réclame des dommages de Rs 10,5 M pour le préjudice encouru. Dans ce procès en réclamations, l’ancien ministre Roshi Bhadain avait été assigné comme témoin du fait qu’il aurait été le Chief Investigations Officer de l’ICAC à l’époque où le douanier avait été arrêté. Roshi Bhadain devait toutefois faire une demande en Cour suprême pour ne pas être convoqué comme témoin dans cette affaire, clamant qu’il n’avait jamais occupé le poste de Chief Investigations Officer à l’ICAC. Il devait aussi soutenir qu’il n’avait aucune preuve à présenter dans cette affaire et que cette assignation à comparaître comme témoin a été émise « dans l’unique but de lui causer de l’embarras en tant que ministre de la République de Maurice ».

Le chef juge Keshoe Parsad Matadeen et le juge David Chan Kan Cheong, qui ont entendu cette demande, ont rendu hier un verdict à ce sujet. Ces derniers ont rejeté la demande de l’ancien ministre. Ils ont de ce fait statué que désormais Roshi Bhadain n’occupe plus de portefeuille ministériel, mais aussi qu’il n’y a aucun règlement de loi stipulant qu’un ministre est dispensé d’être assigné comme témoin. Il n'aura toutefois pas besoin de se présenter de sitôt, l'affaire ayant été référé au Master and Registrar de la Cour suprême. Le douanier Ashok Dhurbarrylall soutient quant à lui qu’il a été « injustement arrêté » et qu’en raison de son arrestation, sa famille a beaucoup souffert, ajoutant qu'il a perdu son père « akoz tou sekinn ariv mwa ». Il soutient avoir été persécuté et menacé par l’ancien ministre, qui avait « forcé » l’homme d’affaires à consigner de fausses déclarations contre lui afin de pouvoir l’arrêter.