TEMPS CYCLONIQUE : Les pêcheurs face à la perte de casiers et à une mer boueuse

Dès l’annonce de l’alerte cyclonique de Classe 1 samedi après-midi, les pêcheurs à travers l’île ont mis leurs pirogues à l’abri, ce qui équivaut pour eux à plusieurs jours de congé forcé. Même si l’État prévoit une allocation pour mauvais temps, cette période marque également des problèmes plus complexes avec la perte de casiers et l’accumulation de boue dans certaines régions.

Dans les différents villages de pêcheurs à travers l’île, les pirogues sont alignées sur la plage. À Bain-des-Dames, Judex Rampaul indique que, dès les premières grosses vagues, les pêcheurs ont commencé à prendre les précautions nécessaires. « Une tempête comporte toujours des risques. On ne sait jamais à quel moment le temps peut se détériorer. C’est pour cela que nous avons préféré mettre les pirogues à l’abri. J’ai d’ailleurs contacté mes confrères à travers l’île pour leur demander de suivre le protocole qui s’applique en pareille situation. »

Pour le moment, il n’y a pas de grosses houles visibles sur la côte sud. Jean, pêcheur de Bel-Ombre, confie que tout est calme pour le moment dans la région. « Il y a un peu de vent, mais la mer n’est pas démontée. » Ce qui explique, sans doute, que certains n’ont pas encore sorti leurs pirogues de l’eau. À Baie-du-Cap non plus, pas de grosses houles. Les pêcheurs ont malgré tout pris leurs précautions en mettant leurs pirogues à l’abri. En revanche, les villageois habitant face à la mer ont dû protéger leurs maisons des rafales qui s’abattent de temps à autre.

Situation plutôt calme également du côté de Bambous-Virieux, où les pêcheurs ont quand même mis leurs pirogues à l’abri. Dans le village voisin, à Grande-Rivière-Sud-Est, les pêcheurs doivent cependant faire une nouvelle fois face au déversement de boue provenant de la cascade. « Lors de grosses pluies, c’est la même situation. L’eau boueuse provenant des champs de cannes et autres plantations se déverse dans la rivière et atterrit dans la mer à partir de la cascade. C’est un problème complexe pour les pêcheurs car, même après le mauvais temps, nous ne pourrons travailler puisqu’il est impossible de repérer les casiers », dit Rakesh, pêcheur de la localité. Ce dernier regrette que ce problème dure depuis des années et que, jusqu’ici, les autorités n’ont trouvé aucune solution. « Nous avons bien une allocation pour mauvais temps, mais pas pour les casiers perdus ou quand la mer est boueuse. »

Situation identique dans le Nord, où Jules Virieux, pêcheur de Poudre-d’Or, indique que la mer est démontée. « Le problème qui se pose ici, c’est qu’en période de grosses pluies, toutes les saletés accumulées ailleurs sont déversées dans la mer. Pendant une semaine, la mer sera sale. »

Comme à Grande-Rivière-Sud-Est, Poudre-d’Or connaît le problème de mer boueuse. « Plusieurs rivières se déversent dans la mer ici. D’où la présence de boue dans la mer. L’eau est rouge et on ne voit rien. Comment pêcher dans de telles conditions ? » se demande-t-il. Comme Rakesh, Jules Virieux regrette que ce type d’inconvénients ne soit pas pris en considération par les autorités.

Autre problème souligné par le pêcheur : les informations tardives de la météo. Il aurait souhaité que la météo diffuse un communiqué spécial à l’avance pour les pêcheurs à l’approche de cyclones, et ce afin de leur donner le temps d’enlever leurs casiers. « Dans le cas présent par exemple, on a eu le premier bulletin de cyclone dans l’après-midi de samedi. C’est trop tard pour aller retirer les casiers. Si on pouvait nous prévenir des risques avant même de passer en Classe 1 ou lorsqu’il y a des risques de fortes houles, cela nous permettrait de prendre nos précautions. » Avec une mer aussi démontée, Jules Virieux pense que plusieurs casiers ont dû être emportés. « Pour ceux qui sont dans le lagon, il y a encore des chances de les retrouver, mais pour ceux en haute mer, c’est déjà perdu. »