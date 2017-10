LE TEMPS D’UNE RENCONTRE AVEC ABAIM : Le patrimoine immatériel pour construire demain

Axel Ruhomaully a découvert le travail d’Abaim pour la préservation d’autres aspects du patrimoine mauricien : le sega tipik, les instruments traditionnels, le kreol, les jeux d’antan… Peu habitué à parler le créole, le Mauricien d’origine belge s’est prêté au jeu et a découvert un groupe qui lui a procuré beaucoup d’émotions et de matières à réflexion. Une session de la capsule temporelle de Moris Dime sera consacrée aux enfants d’Abaim.

La rencontre a été particulière riche pour Axel Ruhomaully et Abaim à Barkly, lundi dernier. C’est avec un sourire ému que le premier a quitté les locaux du groupe après avoir assisté à une partie des répétitions pour son prochain spectacle. L’échange a été riche en enseignements avec Alain Muneean et Marousia Bouvéry, les deux chevilles ouvrières d’Abaim. De cette rencontre est né le projet de consacrer un épisode de la capsule temporelle de Moris Dime aux enfants d’Abaim. Une idée chaudement acclamée par les artistes en herbe.

Kreol morisien.

Les répétitions ont donné à Axel Ruhomaully un aperçu de la qualité des spectacles que propose Abaim. Un sourire constant sur le visage, il a observé chaque maillon de cette chaîne humaine : des voix et des instruments sur des rythmes de séga pour réchauffer l’atmosphère et créer une ambiance particulière.

Avant de découvrir le talent artistique des enfants, Axel Ruhomaully a rencontré Alain Muneean et Marousia Bouvéry pour une discussion qui s’est rapidement centrée sur la langue créole en tant que patrimoine immatériel du pays. Né en Belgique, Axel Ruhomaully a confié à ses deux interlocuteurs qu’il ne maîtrisait pas la langue créole et qu’il préférait s’adresser à eux en français. “Il y a bien, je pense, un élément commun à tous les Mauriciens : c’est la langue créole. Je ne suis pas un bon exemple parce que je ne parle pas bien le kreol morisien. Il faudrait que j’arrive à me lancer un jour.” “Be profite la pou komanse”, lui a suggéré Marousia Bouvéry.

Métiers d’antan.

Quelques mots d’encouragement plus tard et le voilà qui s’exprime en créole. “Eski lalang kreol li an danze dime ?”, interroge notre invité. “Dan nou sistem ledikasion, nou fors zanfan andomaz so lang maternel”, lui répond Alain Muneean. Mais comment empêcher que la langue ne se perde ? “À travers le collectage, le séga, dans les contes, dans les histoires qui se transmettent de génération en génération et les jeux. Quand on joue au sapsiway ou zwe lastik, on contribue à conserver la langue créole”, souligne Marousia Bouvéry.

L’échange s’oriente vers le manque de reconnaissance des métiers d’antan. Citant comme exemple un groupe de pêcheurs leur confiant que leurs enfants ne reprendraient pas le flambeau, les deux responsables d’Abaim ont fait le parallèle avec la situation du groupe. “Nous ne pouvons pas blâmer les gens; la société est construite de cette façon. Abaim fait une musique qui ne passe pas souvent à la radio et à la télé, mais nous poursuivons dans cette voie. Nous sommes des Gaulois, des résistants. Si nous devions en vivre, peut-être aurions-nous cessé nos activités il y a longtemps. Nous pouvons continuer parce que nous sommes volontaires. Nous avons un métier à côté.”

27 ans d’histoire.

La discussion tourne autour de la création d’Abaim. Notre invité a appris qu’il y a 27 ans, ce groupe a commencé ses activités en aidant des autrement capables à croire en eux et à montrer leur savoir-faire. “Nous avons dû nous servir des outils que les autrement capables ont pour les valoriser, leur donner une reconnaissance et les amener à croire en eux-mêmes”, raconte Marousia Bouvéry. Invités à venir organiser des activités avec des enfants de l’ex-Colonel Maingard Govt. School, ils ont fait tellement fort qu’on leur a proposé d’investir une salle qui n’était pas utilisée.

Quelque temps plus tard, le groupe a commencé à organiser des activités régulièrement pour les enfants. Une école de musique est créée et des jeunes sont formés. Une dizaine d’albums sont ainsi nés, ainsi que de nombreux spectacles, dont le dernier, en collaboration avec ATD Quart Monde, prévu le week-end dernier.

L’échange a grandement profité aux deux parties. Dans quelque temps, ils se retrouveront pour une session spéciale de la capsule temporelle.