LE TEMPS RETROUVÉ

Lire Nos richesses. De Kaouther Adimi.

De la folie.



Commencer une chronique littéraire en 2017 dans un pays où on ne lit plus. Dans un pays où celui qui lit est un être étrange, un anachronisme ambulant, déambulant seul avec son livre (cet objet désuet) coupé ou plutôt déconnecté de la réalité - paradoxalement virtuelle - dans laquelle se complaît l’homme contemporain scotché à son portable ou pianotant avec frénésie sur sa tablette.



De la folie m’a dit un collègue il y a quelques jours. On ne lit même plus les journaux. Ou on se contente de lire les titres (ou de faire semblant) des faits divers et des scandales politiques. Alors une chronique littéraire... On ne te lira pas, a-t-il insisté. Qui aime la littérature et les livres dans ce pays? Cela ne fait pas gagner sa vie. Le Mauricien est pragmatique et n’a pas de temps à perdre. Seul l’utile compte, et les livres sont inutiles...



Ne vous méprenez pas, chers lecteurs, mes mots ne sont pas une critique en règle de la modernité et de l’évolution technologique. Ou même des mœurs de mes contemporains. Ainsi va le monde et ce temps est aussi le mien. Et je le prends, je le vis aussi bien avec ses attraits qu’avec ses travers. Ces mots, d’ailleurs, je les retranscris sur ma tablette car l’outil, peu importe sa forme, a permis à l’homme d’avancer et de changer son destin. Le progrès est salutaire et tout est bon à prendre dans la marche du monde et dans celle de l’homme.



Cela dit, tout n’est pas à jeter dans la poubelle de l’histoire non plus. Je parle ici aussi bien de valeurs que d’objets...d’un autre temps.



Et aujourd’hui, j’ai envie de vous parler de livres. Vous savez bien: cet objet fait de papier et de carton, de fil, d’encre et de colle. J’ai envie de vous parler de littérature aussi. Et pourquoi pas d’écrivains et de poètes, de ces hommes et de ces femmes qui ont fait ou ont défait l’histoire à force de mots et de silence. Car il s’agit aussi de cela, la littérature: un temps retrouvé, un écho du temps qui passe, le cri biaisé d’un temps qui a besoin d’art et de littérature pour se dire et dire le monde, ses espoirs et ses chaos.



Et, aujourd’hui, pour cela, pour me faire aussi scripteur de ce temps pas toujours saisissable, pour exprimer la force du livre, des écrits, de la littérature; pour parler de ces êtres étranges qui écrivent, les écrivains, mais aussi pour vous parler de ces premiers lecteurs que sont les éditeurs, je vais écrire quelques mots pour vous parler de Nos richesses, troisième roman de Kaouther Adimi, jeune écrivaine algérienne de trente-et-un ans, paru aux éditions du Seuil à Paris.



Il s’agit de ne pas en dire trop. Tout juste assez ; dire l’essentiel pour vous murmurer l’envie de lire ce livre superbe qui relate le pouvoir de la littérature et des mots pour dire le monde, le temps, l’Histoire mais surtout pour tisser des liens entre les hommes.



Nos richesses font le va-et-vient entre deux espaces, Paris et Alger, et deux temps: le XXe siècle tourmenté, des années 30 à la fin de la décolonisation, et ce début du XXIe, où tout semble foutre le camp : le goût des belles choses, des livres et de l’effort tout comme ces valeurs d’un autre temps qui cimentaient le lien social et sa cohésion : le sens de l’honneur, le sens de la fraternité et de l’amitié, le sens du devoir et du travail bien fait, le sens du panache et de la conviction. Et tout cela symbolisé par la démarche d’un seul homme : Edmond Charlot.



Je sais, ce nom ne vous dit peut-être rien, lecteur. Et pourtant, même dans ce pays où on ne lit plus, je fais le pari que beaucoup d’entre vous connaissent Albert Camus, Vercors ou encore Antoine de St-Exupéry. Sachez qu’Edmond Charlot fut le premier éditeur de Camus, publiant entre autres Noces et Révolte dans les Asturies. Résistant, il prit le relais des Éditions de minuit pour continuer la publication du Silence de la mer afin de transmettre le message du devoir de résistance. Ami de St Exupéry, il publia de lui sa superbe Lettre à un otage.



Mais au-delà de ses écrivains qu’il allait permettre au monde de découvrir, Edmond Charlot fut un passionné du livre. À la fois libraire, bibliothécaire et éditeur, il allait se battre toute sa vie pour la cause des livres.



Alors, perdez un peu de temps et lisez Nos richesses de Kaouther Adimi. Ce roman nous parle de cet homme hors du commun que fut Edmond Charlot. Et, dans le fond comme dans la forme, il nous fait le récit du combat mené pour que le livre existe.



Aujourd’hui, nous n’aimons plus les livres mais le livre, les livres continuent de nous aimer ; ils continuent à nous transmettre, par le biais des mots, les vraies richesses de la vie et de la lumière.



Et parce que nous vivons des moments obscurs, parce que nous vivons l’ère des fake news et de l’inculture érigée comme valeur, lire Nos richesses est essentiel. Pour rester au cœur de la vérité. Pour rester au cœur de la beauté. Pour connaître Edmond Charlot. Pour voyager entre Paris et Alger, hier et aujourd’hui. Mais aussi parce que, comme il était écrit sur la vitrine de la librairie qu’il avait ouverte alors qu’il n’avait que vingt-et-un ans : un homme qui lit en vaut deux.



Aujourd’hui, encore plus, lire est une urgence.