Ten Gun Salute arrive

Le Maiden 2017 est derrière la porte que d’autres s’intéressent déjà à l’édition 2018. Ainsi, Turf Magazine a appris que du côté de Gilbert Rousset, des démarches ont été entreprises pour l’acquisition de Ten Gun Salute, un cheval de 4 ans par Henrythenavigator (USA)-Ladybird Blue qui a remporté quatre courses durant sa carrière sud-africaine sur 1800, 1900 et 2000m, dont une course de Grade 2. Suite à ce succès, il a toujours évolué au niveau de Grade 1. Il avait aussi participé au dernier Vodacom Durban July où il avait terminé neuvième à 3,40L du vainqueur Marinaresco. On se souvient qu’il devait être piloté par Muzi Yeni, qui n’avait toutefois pu faire le déplacement étant retenu par les autorités mauriciennes suite à l’affaire catamaran. L’arrivée de ce compétiteur est prévue pour octobre.

Bardottier en appel mardi prochain

Jeanot Bardottier sera face au board d’appel mardi prochain, le 15 août, suite à son appel de sa suspension de deux journées pour cause d’interférence à l’encontre de Forward Drive alors qu’il était en selle sur Five Star Rock lors de la 18e journée. Il avait plaidé non-coupable dans le sens où, selon lui, c’est Sunil Bussunt qui était le fautif car il n’avait pas vu ce qui se passait devant lui et était plus intéressé à regarder à l’intérieur pour voir s’il pouvait y diriger sa monture. Il avait accepté le fait qu’il avait repris quelque peu sa monture, mais que Sunil Bussunt ne s’en était pas aperçu et que le cheval de ce dernier était alors monté sur ses postérieurs. Le board des Racing Stewards, qui était sous le chairmanship de Samraj Mahadia, n’a pas été de cet avis. Pour les RS, quand Jeanot Bardottier avait repris son cheval et l’avait dirigé vers l’intérieur pour prendre position derrière Victory Team, Five Star Rock devait prendre le rightful running de Forward Drive, qui avait dû être repris par son jockey. Il a retenu les services de Me Yahia Nazroo.

Par ailleurs, sachez que Swapneel Rama a décidé de différer sa suspension d’une semaine pour la 22e journée.

Fin de quarantaine dans une semaine

Pas moins de 17 nouvelles unités se trouvent en quarantaine à Palma depuis leur arrivée fin juillet. Dans une semaine, ces chevaux rejoindront leur entraîneur respectif pour se préparer pour la fin de saison 2017. Ramapatee Gujadhur et Amardeep Sewdyal ont accueilli trois nouveaux représentants chacun, alors que Rickey Maingard, Rameshwar Gujadhur, Alain Perdrau, Jean-Michel Henry et Simon Jones ont vu leur effectif être renforcé par l’arrivée de deux nouvelles unités et Raj Ramdin, lui, par une seulement.

Les nouveaux qui ont débarqué sont : Radlet, Newlands et St Tropez (Ramapatee Gujadhur), Pop The Question et Why Wouldn’t New (Ricky Maingard), Klopp et Winter Prince (Rameshwar Gujadhur), Kapitan (Raj Ramdin), Ice Emperor, Restless Rogue et Spun Out (Amardeep Sewdyal), Captain Swarowski et Philosopher (Alain Perdrau), Baritone et Bobby’s Express (Jean-Michel Henry), Arabian Sea et Student Grant (Simon Jones).