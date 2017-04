 TENDANCE—CEINTURES: Les bienfaits de « l'effet de serre »

Les ceintures font partie des accessoires dont on ne peut se passer. Plus qu’un simple maintien, elles sont l’accessoire de mode par excellence. La ceinture permet en effet de transformer n'importe quelle pièce en une tenue fashion et design. Cette semaine, nous vous proposons conseils et astuces pour être à la mode rien qu’en ajoutant une ceinture à votre look. Nous vous dévoilerons les types de ceintures les plus en vue pour 2017.

La ceinture, accessoire que vous avez toutes dans votre garde-robe, permet à tout type de tenue de prendre la forme de votre corps et de mieux s'adapter à vos courbes. Cette année, bien que la ceinture classique reste indémodable, les ceintures larges gagnent du terrain et vous aident à affiner votre silhouette. La ceinture peut être utilisée pour tous les styles. Si elle était auparavant utilisée pour maintenir le pantalon en place et éviter que ce dernier ne tombe, aujourd’hui on l’utilise comme un vrai accessoire de mode. Large sur une robe ou une tunique, la ceinture est surtout choisie pour sculpter le corps des femmes et pour apporter une touche tendance à toute tenue. Par exemple, si vous avez des hanches assez larges, portez une ceinture au niveau de votre taille afin d'y apporter du volume et de déjouer le regard sur cette partie de votre corps. Si au contraire, vous avez des hanches plutôt fines, optez pour une ceinture large qui donnera un effet plus épais à vos hanches.

Différents styles de ceinture

Les magasins proposent une panoplie de ceintures aux styles différents. Les ceintures à boucle discrète peuvent se trouver en cuir ou en tissu et ornées de paillettes, de strass ou de perles. Il y a également les ceintures à lacets qu’on attache en faisant un nœud. Ce modèle, en vogue surtout en cuir ou en simili cuir, est souvent proposé en rouge, en bleu électrique, en beige, en blanc, en marron ou en noir. Il se porte souvent à la taille ou sous la poitrine, mais jamais sur les hanches car elle sert à marquer la taille. Les ceintures en jean sont aussi très tendance cette année. Elles se portent sur des vêtements en coton et colorés. Le but est de créer un look bi matière, une des tendances de marque dans les grands défilés pour les collections 2017. Les ceintures à clous font leur come-back pour celles préférant un look punk et rebelle. Une mode qui a toujours su trouver ses fans et encore plus en 2017, où les créateurs veulent donner un côté rock à leur création. Pour cela, la célèbre ceinture à clous est l’accessoire hors pair.

Créer sa propre ceinture

Pour celles qui ont l’esprit créatif, sachez qu’il est possible de créer vos propres ceintures... Uniques! Un simple bout de tissu, un peu d’imagination et quelques accessoires comme des perles, des boutons et des paillettes feront l’affaire. Vous pouvez mettre en avant un look original. Par exemple, un style de ceinture pour chacune de vos tenues. N’ayez pas peur de créer, c’est ce qui vous permet d’être différentes.

Bien ranger ses ceintures

Chercher une ceinture dans une garde-robe remplie de vêtements et d’accessoires, tel est le parcours du combattant si vous ne vous organisez pas. Pour gagner du temps, voici nos solutions de rangements pratiques pour vos ceintures. Avant de choisir la solution idéale pour vos ceintures, pensez à privilégier :



– La facilité de rangement : optez pour une solution de rangement facile et pratique. L’idée est de gagner du temps, et non l’inverse ! Pensez pratique pour éviter trop de manipulations.

– La protection de vos ceintures : pour éviter que vos ceintures ne prennent trop de poussière ou qu’elles soient exposées à la lumière naturelle, pensez à les ranger dans un endroit isolé.

– La facilité d’accès : tout comme le rangement de vos foulards ou de vos chaussures, pensez à ranger vos ceintures dans un endroit facile d’accès.



Quelles solutions choisir pour bien ranger vos ceintures ?

– Le tiroir / la boîte à compartiments : la solution idéale pour ranger vos ceintures ! Avec ces compartiments, vos ceintures sont à l’abri de l’usure, de la poussière et sont rangées en un battement de cils !

– Les suspensions et crochets pour ceintures : pour un rangement simple et une facilité d’accès, privilégiez les crochets. Avec ce système, vos ceintures sont à l’abri dans votre placard ou alors fixées au mur ou même sur la porte de votre armoire.

À éviter :

– Le crochet à ceintures multiples : en mettant plusieurs ceintures les unes après les autres, il vous sera bien difficile de choisir celle que vous voulez ! Et si vous voulez la dernière, noire, au fond ? Vous n’avez plus qu’à toutes les enlever …

– Le porte-ceintures : si vous avez plusieurs modèles et tailles de ceintures, alors le porte-ceintures n’est pas fait pour vous ! Les ceintures sont certes visibles, mais doivent être quasiment toutes de la même taille pour trouver leur place.