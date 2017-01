TENDANCES : Pour être stylée à la plage de la tête aux pieds

Cette année, la plage sera à nouveau un terrain de jeu pour les fashionistas estivales et leur maillot de bain devra se retrouver au cœur de toutes les attentions. Car, la mode ethnique, boho, gipsy avec les franges ou des pompons, le tout décoré de détails précieux, ou encore de perles colorées, et déclinée dans tous les styles, fait partie des coups de coeur des modeuses les plus averties. Et il y en a pour toutes les silhouettes et pour tous les budgets. Et pour apporter instantanément du style à leur look, elles opteront pour les accessoires de plage comme les bijoux du corps ou ceux des pieds.

Pour commencer, toute bikini addict qui se respecte doit obligatoirement posséder l’une des tendances majeures de 2017: le maillot ethnique, boho, gipsy, à franges ou en crochet. L’année dernière, les plus grandes marques de maillots de bain se sont inspirées des civilisations mexicaines, amérindiennes, mais aussi de la mode bohémienne, indienne et bien d’autres... Pour être une vraie gipsy queen, votre meilleur allié sera le maillot à franges! Aucune marque n’est passée à côté de la tendance et les franges se déclinent aujourd’hui sous toutes les formes : bandeau, triangle. Petite astuce : le maillot à franges donnera une impression de volumes aux petites poitrines ! Pour surfer sur la tendance gipsy on adopte les détails comme le crochet et on n’hésite pas à accessoiriser son bikini grâce aux tuniques de plage qui donneront à la beach girl un coté folk.

A quels bijoux de plage succomber ?

Accessoires de mode incontournable cet été, les bijoux de plage peuvent être la touche ethnique pour vous donner un look bohème, ou la note sensuelle pour rester élégante en toutes circonstances. Colliers, bracelets ou chaînes de chevilles... choisissez le style qui vous mettra en valeur.

L’été est l’occasion de sortir vos pieds. C’est le moment ou jamais d’habiller délicatement vos chevilles de jolies chaînes trois ou quatre rangs. Des modèles tout aussi variés sont disponibles : tresse suédine, cordes tressées, en perles de rocailles…

Vous êtes plutôt anticonformistes et appréciez les bijoux peu conventionnels ? Arborez un tattoo sticker éphémère. Avec des motifs aztèques, les modèles ne manquent pas de piquant, à l’instar du grand tattoo plume dreamcatcher ! Dernier petit conseil, gare au mélange des genres !

Et si vous n’avez pas encore votre chaîne de corps, il est grandement temps de vous en procurer une. Eh oui, car c’est la grande tendance de la saison. Chez les stars, la chaîne de corps est déjà le bijou classique de l’été. On l’adopte donc d’urgence ! Même si la chaîne de corps se porte déjà depuis des nombreuses années, elle est aujourd’hui plus que jamais le bijou de l’été. Discrète, sexy, elle se porte de jour comme de nuit, habillé ou dénudé.

On porte la chaîne en la laissant apparaître sous un décolleté plongeant pour un effet très sexy ou la porter carrément avec votre maillot de bain. Eh oui, la chaîne de corps est aussi un bijou de plage ! Elle accessoirise parfaitement un bikini ou un maillot une pièce un peu trop simple.

Pour être branchée et stylée sur votre serviette, optez pour un modèle très fin (oui, sinon gare aux marques de bronzage !) et en or (celui-ci ne ressortira que mieux avec votre bronzage doré) et n’oubliez pas d’accessoiriser aussi vos cheveux avec un headband ou un bijou de tête.