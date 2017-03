TENDANCES : Le golf, un sport qui fait son trou

Se mettre dans les chaussures d'un golfeur le temps d'une journée. Dans le cadre du 'Tee & Toque Trophy', les golfeurs ont une fois de plus pu s'adonner à leur passion, et ce en faisant fi des caprices du temps cyclonique. Une aubaine pour découvrir les arcanes de ce sport d'élite.

Le golf attire de plus en plus d'amateurs et les tournois professionnels se succèdent. Le Long Beach Golf & Spa Resort qui organise pour la troisième année consécutive, le "Tee & Toque Trophy" du 4 au 12 mars, voit la participation d'un des plus grands chefs parisiens, Jean-Pierre Vigato, gérant d'Apicius, lui aussi grand amoureux de golf. Sans compter l'Afrasia Bank Mauritius Open qui sera lancé le 16 mars prochain au Heritage Le Telfair Golf and Spa Resort. Le temps de prendre la voiturette de golf pour voir "swinger" les participants du "Tee & Toque Trophy", c'est dans un cadre idyllique que les employés de l'Ile aux Cerfs Golf Club opèrent.

Ouvert en novembre 2003, l'Ile aux Cerfs Golf Club — pensé par le très célèbre joueur de golf Bernhard Langer — est une véritable oasis pour golfeurs de tous niveaux …

"Le nombre de membres va crescendo", nous explique Sanjeev Gunnoo, Operation Manager du club. Depuis quelques années, l'Ile aux Cerfs Golf Club propose deux "green" au 19ème trou, qui dans le jargon complexe golfique signifie zone de gazon tondu, et qui fait l'authenticité et le caractère unique du terrain de golf étalé sur quelque 38 hectares. "Ces deux 'green' permettent aux joueurs de terminer le parcours, quel que soit leur niveau", explique ce dernier.

A vrai dire, le golf ne se résume pas seulement à se balader avec son sac rempli de clubs en acier, avec pour seul objectif de mettre une petite balle blanche dans un trou. Bien plus qu'un sport complexe à la fois au niveau technique et linguistique, le golf, que l'on a hérité de la culture anglo-saxonne, est avant tout une passion. "Les amateurs de golf ne peuvent pas se passer du golf. Ils sont tout le temps à l'heure, et sont déjà sur pied tôt le matin pour golfer non-stop", relate Sanjeev Gunnoo qui travaille au club depuis plus de dix ans.

Et des golfeurs, il en a vu des milliers passer devant lui... accompagnés de leur Caddie. Le profil type ? "Ce sont pour la plupart des touristes, souvent retraités qui se réveillent avec la folle envie de faire du golf ! Ils viennent ici tôt, déjeunent et ensuite repartent à l'hôtel. C'est un sport qui rassemble", dit Sanjeev Gunnoo.

Tourisme golfique

En effet, la clientèle de l'Ile aux Cerfs Golf Club se compose principalement de touristes, hommes et femmes confondus. Ils sont 130 joueurs à venir "swinger" tous les jours à l'île aux cerfs, tandis que durant la période haute — de novembre à janvier — ils sont presque 150.

Selon l'Operation Manager de l'Ile aux Cerfs Golf Club, ces chiffres seront amenés à augmenter à l'avenir avec le secteur émergent du tourisme golfique à Maurice. "Il y a des gens qui viennent à Maurice rien que pour le golf. Faire du golf avec la mer à côté, c'est incroyable, et les parcours de golf sont irréprochables. A vrai dire, le cadre s'y prête", avance Nicolas Vaisselier, professeur de golf français en vacances à Maurice. Il est accompagné de 10 vacanciers français, tous amateurs de golf, et a décidé de poser leur "tee" sur le terrain mauricien. Selon Nicolas Vaisselier, "le tourisme golfique prend de l'ampleur dans le monde entier."

Nicolas Vaisselier compte se concentrer davantage sur le "séjour golfique", proposant à ses membres en golf de sillonner les "fairways" des plus beaux parcours mondiaux de golf, parmi lesquels l'île Maurice. "Le but est de leur faire passer du bon temps en alliant leur sport favori aux vacances", ajoute ce dernier.

Ainsi, loin du cliché que ce sport soit réservé à une certaine élite, c'est dans une ambiance bon enfant que les golfeurs, de tous bords, s'adonnent à ce sport qui gagne du terrain. Et si celui-ci demande précision, concentration et… un bon déhanché, le golf apaise. Bref, le tourisme golfique a de beaux jours devant lui.