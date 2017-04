TENDANCES ROBES DE MARIÉE : Les collections 2017 repérées chez les créateurs

Vous vous mariez cette année et ne savez pas encore quelle robe porter ? Inspirez-vous des collections 2017 repérées chez les créateurs de robes de mariée. Pour vous donner une idée ou vous inspirer pour le grand jour, nous avons fait le tour des dernières collections à travers le monde pour vous donner des idées pour votre mariage. Entre les robes de mariée sirènes, romantiques et bohèmes, dos nu, princesses, en dentelle, du décolleté dans le dos, des fines bretelles et des épaules mises en valeur, il y en a pour tous les goûts. Voici quelques-unes de nos coups de coeur...

Trouver la robe de ses rêves, parmi la multitude de nouveaux modèles, n'est pas toujours si simple, à moins de savoir exactement quel type de robe on aimerait porter le jour J. Sans compter que les tendances changent chaque année. C'est lors des salons et défilés que les marques et créateurs de robes de mariée présentent les dernières tendances. Comme Laure de Sagazan, qui propose cette année encore des modèles fluides et chics, subtilement ornés de dentelle et de matières nobles pour sublimer les futures mariées. Si vous êtes grande, que vous avez une taille fine ou que vous rêvez d'une robe de Cendrillon, Cymbeline ou Pronovias misent sur des robes sirènes et princesses, avec beaucoup de style et d'élégance. D'autres collections de créateurs tels que Christophe Alexandre Docquin, Elsa Gary, Rime Arodaky, Maison Floret, Elie Saab ou encore Ana Quasoar... sont à découvrir sans plus attendre.

Des grandes enseignes aux créatrices les plus pointues, tous les spécialistes de la robe de mariée dévoilent tour à tour leur nouvelle collection. Le blanc est évidemment à l'honneur et la tendance bohème-chic a toujours le vent en poupe. Tissus délicats et belles dentelles se disputent les faveurs des promises.

Elégance et raffinement par excellence, les modèles de robes de mariée très largement échancrés dans le dos sont mis à l'honneur cette année.

On choisira aussi un top et une jupe de façon séparée : résultat ? Un ensemble qui ressemble à s'y méprendre à une robe. Les avantages d'un dépareillé en plus. Pour apporter la touche finale à cet ensemble esprit rétro, optez pour la tresse couronne comme coiffure de mariage. Romantisme garanti.

Cette année encore, la robe de mariée dentelle est la star absolue de la saison des mariages. Le détail chic de l'année ? La combinaison dentelle-tulle qui donne un aspect aérien si romantique.Loin, bien loin du tulle un peu tarte des années 90, cette matière gagne en légèreté et en féminité. Combinée à la dentelle tant appréciée des jolies mariées : elle fait sensation.

La mariée aimera cette année les matières légères comme l'air et les bretelles fines, qui se devinent plus qu'elles ne se voient. Elle craquera, entre autres, pour le beau modèle de robe de mariée Rime Arodaky. Celui-ci combine toutes les jolies tendances de la saison : une matière fluide qui épouse le corps, comme une seconde peau, et des attaches fines ultra féminines. On craque !

La tendance des épaules dénudées

Evidemment, même si encore beaucoup de modèles font la part belle aux robes de mariée bustier, en 2017, on relève que les robes à décolleté Brigitte Bardot ou resserrées au niveau du cou sont elles aussi sur le devant de la scène. Osez les chaussures de mariée tendance et légèrement colorées pour complèter ce look angélique. Résultat ? Vous êtes sublime.

Qu'elle soit décriée ou admirée, la robe de mariée de princesse opère une réhabilitation stylistique remarquée en pleine vague minimaliste. Une revanche illustrée en 50 modèles soigneusement sélectionnés. Que l'on soit fan ou pas, la robe de mariée de princesse reste un grand classique. Tous les wedding planners sont unanimes pour dire que lors des essayages, c'est presque un passage obligé pour les futures mariées. Même les plus réticentes l'enfilent « juste pour voir » ce que ça donne au moins une fois.

Pour celles qui souhaitent vraiment sauter le pas et jouer les Cendrillon d'un jour, ça tombe bien : les marques redoublent de créativité. Qu'elle soit brodée, recouverte de tulle ou de dentelle, la robe de mariée de princesse se décline sous plusieurs formes. On la retrouve ainsi en version deux pièces avec un crop top chez Pronovias et Isabel Sanchis, tandis que Cristina Tamborero propose un modèle composé d'un pull et ceinturé avec un ruban.

Si vous n'êtes pas fan de l'effet meringue, vous pouvez bannir les froufrous et les volants tout en gardant cet esprit royal et somptueux. La preuve avec les robes sobres au jupon volumineux signées Carolina Herrera, Immaculada Garcia et Reem Acra. Quant aux adeptes de la version bustier traditionnelle et élégante, qu'elles se rassurent : Justin Alexander, Monique Lhuillier ou encore Marchesa ont exaucé leurs vœux.

Chez Elise Hameau, les décolletés en V se multiplient, sublimant aussi bien le décolleté que le dos dans un tombé audacieux. Laure de Sagazan mise sur un esprit bucolique sous l'influence des romans de Jane Austen et de la campagne anglaise. Chez Maison Floret, on ose un esprit cape que Solange Knowles n'aurait pas renié mais aussi l'élégante simplicité d'un top bijouté ou d'un gilet à ceinturer pour séduire les mariées d'hiver. Chez Victoire Vermeulen, la collection Vadrouille donne envie de prendre la clé des champs dans une robe au décolleté plongeant dans le dos ou encore un élégant jeu de dentelle à assortir à un chapeau de paille pour une touche d'originalité.