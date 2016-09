TENNIS—17TH VITAL CHAMPIONSHIPS: Une demi-finale Kwok-Randriamanantsoa

Le junior Anthony Kwok a créé la surprise samedi à Petit Camp en se qualifiant pour les demi-finales du simple hommes du tournoi Vital. Il a sorti en trois sets le coach fédéral, le Malgache Jean-Marc Randriamanalina, 6-3, 6-7 (1), 6-3, et affronte mercredi après-midi, un autre coach fédéral, Jean-Richard Randriamanantsoa, ce dernier plus coriace, car classé n°2 du tableau.

Ces quarts de finale du simple hommes ont également vu le Roumain Daniel Bazu l'emporter 6-1, 6-1 contre Jeffrey Lo, alors que les deux principaux prétendants au titre, les Malgaches Jacob Rasolondrazana (1) et Jean-Richard Randriamanantsoa, ont disposé 6-0, 6-0 des juniors Shaheel Busguth et 6-4, 6-2 de Christopher Fok Kow respectivement. Dimanche, Rasolondrazana devait assurer sa place en finale en dominant Bazu 4-6, 6-1, 6-2. Il connaîtra mercredi l'adversaire qu'il affrontera ce samedi à Petit Camp à partir de 11h30 pour le titre.

En simple dames, le verdict est quasiment connu. Samedi, Sarah Introcaso menait 7-5, 5-2 contre Andreas Foo Kune quand le match fut suspendu à cause des averses. Vu que le jour suivant elle a gagné 4-6, 7-5, 6-4 contre Céline Wan Min Kee, elle est en passe de remporter ses deux matches dans cette poule à trois joueuses. Céline Wan Min Kee devrait terminer deuxième après sa victoire 6-3, 6-2 contre Foo Kune.

Samedi, Sarah Introcaso a également remporté la finale U14 aux dépens de Céline Wan Min Kee 6-3, 6-0. En finale U8 garçon, c'est Rusheel Seewoosurrun qui s'offre le titre 5-3, 3-5, 4-1 contre Rohan Mungla. Dans les autres catégories, on note la qualification de Mathis Seguin en finale U10. Il fera face à Arron Rawa ce samedi à 10h30.

En U12, Jake Lam et Lukas Lai Fat Fut sont comme prévus en finale (10h). Par contre, Johan Randriamanalina est l'invité surprise de la finale U14 qui l'opposera à Sébastien Liu samedi à 11h30. Il s'est défait 3-6, 6-2, 6-3 de Jake Lam, classé n°2 du tableau. En U16 également, on note la défaite en demi-finales d'Anthony Kwok (1) face à Christopher Fok Kow, qui s'impose 2-6, 7-6 (5), 6-2.

Les résultats

Masculin

U8

Finale

Rusheel Seewoosurrun (1) b. Roshan Mungla 5-3, 3-5, 4-1

U10

1/4 finale

Aaron Arawa (1) b. Loïc Gébert 4-0, 4-1

Thavish Ramyead b. Saad Janoo 5-3, 4-2

Mathis Seguin b. Jaden Lim Voo Kee 4-0, 4-0

Samuel Ava (2) b. Clément Bestel 4-0, 4-1

1/2 finales

Arron Rawa (1) b. Thavish Ramyead 5-3, 4-1

Mathis Seguin b. Samuel Ava (2) 5-3, 4-0

U12

Sébastien Koster b. Thavish Ramyead 6-3, 6-1

Arron Rawa b. Niel Nathoo 6-1, 6-2

Auxence Acou b. Sébastien Koster 6-2, 6-2

Mathis Seguin b. Aarron Rawa 1-6, 6-2, 5-3 (abn)

1/2 finales

Jake Lam (1) b. Auxence Acou 6-2, 6-1

Lucas Lai Fat Fur (2) b. Mathis Seguin w. o

U14

Sébastien Liu (1) b. Mathieu Michaud 6-2, 6-0

Lucas Lai Fat Fur b. Auxence Acou 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3

Johan Randriamanalina b. William Ah Fong 6-0, 5-7, 6-3

Jake Lam (2) b. Rohan Sonah 6-1, 6-3

1/2 finales

Sébastien Liu (1) b. Lucas Lai Fat Fur 6-2, 6-1

Johan Randriamanalina b. Jake Lam (2) 3-6, 6-2, 6-3

U16

Christopher Fok Kow b. Sébastien Liu 6-2, 6-4

Shaheel Busguth b. Patrick Thomass 6-1, 6-2

1/2 finales

Christopher Fok Kow (1) b. Anthony Kwok 2-6,7-6 (5), 6-2

Thomas Clark (2) b. Shaheel Busguth 3-6, 6-2, 6-0

Simple hommes

1/4 finale

Jacob Rasolondrazana (1) b. Shaheel Busguth 6-0, 6-0

Daniel Bazu (Rou) b. Jeffrey Lo 6-1, 6-1

Anthony Kwok b. Jean-Marc Randriamanalina 6-3, 6-7 (1), 6-3

Jean-Richard Randriamanantsoa (2) b. Christopher Fok Kow 6-4, 6-2

1/2 finales

Jacob Rasolondrazana (1) b. Daniel Bazu (Rou) 4-6, 6-1, 6-2

Féminin

U10

1/2 finale

Cellina Lalloo (1) b. Eva Joana Rabaut 5-4 (7), 4-1

Keira Leung b. Tejaswini Jessoo 5-4 (3), 5-4 (4)

U12

1/2 finales

Malika Ramasawmy (1) b. Chiara Li 6-1, 6-0

Kelly Leung (2) b. Eve Gaillard 6-2, 7-6 (5)

U14

Tanya Pyndiah b. Eve Gaillard 7-6 (7), 6-3

Malika Ramasawmy b. Chiara Li 6-1, 6-1

1/2 finales

Sarah Introcaso (1) b. Tanya Pyndiah 6-1, 6-0

Céline Wan Min Kee (2) b. Malika Ramasawmy 6-2, 6-0

Finale : Sarah Introcaso (1) b. Céline Wan Min Kee (2) 6-3, 6-0

Simple dames (poule de trois joueses)

Céline Wan Min Kee b. Andrea Foo Kune 6-3, 6-2

Sarah Introcaso b. Céline Wan Min Kee 4-6, 7-5, 6-4