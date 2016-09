TENNIS - 17TH VITAL CHAMPIONSHIPS : Tremplin vers 2019

Portée par l'élan des deux récents tournois ITF U18, la Fédération mauricienne de tennis (FMT) lance dès demain au centre de Petit Camp la 17e édition des Championnats Vital. Mais cette année, le tournoi revêt une importance particulière puisqu'il servira également de point de départ au lancement du projet ambitieux de vulgariser le tennis tout autour de l'île. Cette initiative devant culminer dans trois ans avec la célébration des 20 ans de partenariat FMT-Vital.

C'est ce que les organisateurs ont annoncé hier lors de la présentation du présent tournoi effectuée au siège de la FMT à Petit Camp. « C'est la continuité sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous avons eu deux joueuses en finale, Amélie Boy et Zara Lennon, et les deux ont remporté le titre. C'est une première. Ces résultats viennent démontrer que notre politique n'est pas si mauvaise que cela. C'est très motivant pour l'avenir. Cela confirme la bonne vision que d'autres avant nous avaient eue, il y a huit ans huit, quand ils commencèrent à contruire ce circuit ITF. Ce build-up a permis aux jeunes de foncer », s'est d'emblée félicité Kamil Patel, président de la FMT.

Et de faire valoir que le tournoi Vital « fait justement partie des gros tournois nationaux qui servent de vivier aux jeunes de sorte qu'ils soient formés pour passer à un autre niveau. »

Kamil Patel avait à ses côtés Khursheed Beebeejaun, Senior Commercial Manager à Quality Beverages Ltd, Édouard Ah Chuen, trésorier de la fédération et le directeur technique national (DTN), le Syrien Abraham Ibrahim. L'apport de Vital à cette 17e édition s'insère dans un but précis, a indiqué Khursheed Beebeejaun. « On veut redynamiser cette année le tournoi pour attirer plus de participants et de jeunes. Nous avons le projet ambitieux de vulgariser le tennis partout à Maurice durant les trois années à venir jusqu'en 2019, année qui marquera les 20 ans de partenariat avec la FMT. Cette édition est le point de départ. »

Si les idées qui ont été émises sont encore à l'étape embryonnaire, le projet à moyen terme repose principalement sur une vaste campagne de détection en milieu scolaire et ailleurs avec la participation accrue des autorités, instances et établissements concernées pour l'utilisation des infrastructures disponibles dans les différentes parties de l'île. La FMT s'est chargée de tout cet aspect.

« On a fait beaucoup pour le tennis, mais pas assez, d'où l'idée de voir comment vulgariser davantage ce sport afin de trouver des jeunes talents potentiels qui pourraient emmener ce sport encore plus loin », a insisté le représentant de Vital.

À l'exception de Zara Lennon et d'Amélie Boy, les juniors qui étaient récemment engagés aux deux étapes du circuit ITF mauricien seront donc à nouveau sollicités à partir de demain, principalement en U16 et en simple hommes, à l'Image de Shaheel Busguth, Christopher Fok Kow, Anthony Kwok et Thomas Clark. « Ils ont eu deux week-ends internationaux. Maintenant, voyons ce que cela va donner sur le court. Pour les plus jeunes, ce tournoi servira de préparation en vue des deux étapes du circuit ITF/CAT U12-U14 prévu du 1er au 4 octobre puis du 5 au 8 octobre à Petit Camp », a fait ressortir pour sa part le DTN.

Notons que cette édition du tournoi Vital réserve une prime de Rs 5 000 aux gagnants du simple hommes et simple dames et Rs 2 500 aux finalistes. Le tournoi a accueilli 169 entrée pour 114 participants dans les 15 catégories. La phase finale est prévue le samedi 24 septembre à 10h.