TENNIS — 2E MANCHE, MAURITIUS OPEN, GRADE 5 : Les finales programmées pour ce vendredi 

Le Petit Camp Open Grade 4 terminé, place maintenant au Mauritius Open, Grade 5, qui a débuté hier à Petit Camp et qui se poursuit ce matin avec les matches de qualifications. Les rencontres débuteront à partir de 9 heures pour prendre fin dans les alentours de 17 heures. Le Main Draw débute demain et s'étendra jusqu'à vendredi 1er septembre avec les différentes finales au programme. À noter que 80 joueurs venant de 28 pays (Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, République Tchèque, Danemark, États-Unis, France, Israël, Italie, Allemagne, Hong Kong, Hongrie, Inde, Madagascar, Malaisie, Maurice, Namibie, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Thaïlande, Vénézuéla et Zimbabwe) ont confirmé leurs participations.

Les yeux seront une nouvelle fois rivés sur les joueurs mauriciens qui souhaiteront poursuivre sur leur lancée. On pense notamment à Amélie Boy, vainqueur en simple et double dames du Petit Camp Open Grade 4. « Je prends match après match. Il est vrai que c'est une nouvelle compétition, mais je suis actuellement en pleine confiance », dit-elle. « Je joue actuellement un bon tennis, et comme à mon habitude, je donnerai la pleine mesure de mes capacités. Je suis une compétitrice et je me sens encore plus sereine après la double victoire lors du tournoi précédent. Il faudra maintenant confirmer ». En effet, Amélie Boy aura à confirmer son statut de tête de série no 1 face à des adversaires qui auront certainement à cœur de prendre leur revanche. Zara Lennon devra elle aussi se mettre en évidence. La partie s'annonce très relevée.

Les sponsors de la compétition sont : le ministère de la Jeunesse et des Sports, ABC Motors Ltd - Nissan, ABC Foods Ltd, Beachcomber Hotel - Le Shandrani, Business Publications Ltd, Dry Mixed Products Ltd, Emcar Sports, Ince Mauritius Ltd, Quality Beverages Ltd - Vital, Riverland Sports Club, Tennis Nord, United Basalt Products Ltd.