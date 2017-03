TENNIS—ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE: Les femmes à l'avant-plan !

La Fédération mauricienne de tennis compte un nouvel exécutif présidé toujours par Kamil Patel, qui a hérité d'un second mandat. Cet exercice s'est déroulé au siège de la fédération à Petit Camp, sans la moindre anicroche et dans la concertation entre les délégués des clubs des différents comités régionaux. Le fait notable de cette assemblée générale élective est l'élection d'une plus forte présence féminine à la direction, à l'image d'Emma Taïkie, nommée à la tête de la direction technique.

Emma Taïkie, mais aussi Georgina Rogers, Dominique Thomas et Charlène Nayna sont les nouvelles membres fraîchement élues du nouveau board avec Jean-Olivier Joly. En comptant également Virginie Blackburn Lennon et Doris Chan Tam Neng qui délaissent le poste d'assistante-secrétaire et de membre respectivement pour occuper les fonctions de secrétaire générale et trésorière, les femmes sont désormais en surnombre, soit six contre quatre pour les hommes, en comptant également la présence de l'ancien président, Jean-Michel Giraud, admis par cooptation après avoir été secrétaire général.

Virginie Blackburn Lennon et Doris Chan Tam Neng avaient effectué leur entrée au sein du comité en 2013, alors que Kamil Patel était responsable du comité technique lorsqu'il fut conduit à la présidence. Les membres qui ne font plus partie du board sont Farah Atchia (membre), Mike Wong (vice-président), Dominique Thomas (membre) et feu Philippe Rogers (2e vice-président), qui étaient en poste depuis 2013.

Si Jean-Olivier Joly et Georgina Rogers sont pourvus d'une place de membre, Dominique Thomas et Charlène Nayna ont hérité d'entrée du poste d'assistante-secrétaire et d'assistante-trésorière respectivement. Par contre, Édouard Ah Chuen, qui a longtemps occupé le rôle de trésorier, a été conduit au poste de vice-président.

Les jours, les semaines et les mois à venir devraient en tout cas révéler l'efficacité de ce nouveau board. Emma Taïkie, 45 ans, avoue qu'elle ne voyait rien venir. « Il n'y avait rien de programmé. Il restait deux places à remplir et le président m'a proposé de faire partie du comité. J'ai accepté en partant du principe que si on veut aider à faire une différence, il faut s'impliquer. »

Cela fait bien une trentaine d'années qu'elle est dans le giron, d'abord en tant que joueuse aux Jeux des îles en 1990 (Madagascar), 1998 (Réunion), puis en tant que capitaine de l'équipe mauricienne aux Jeux de îles 2003 (Maurice) et en 2007 (Madagascar) en tant que capitaine-joueuse et team manager, sans compter ses trois participations à la Fed Cup en 2000 (Portugal), 2007 (Maurice) et 2008 (Arménie).

Toutefois, elle n'avait jamais fait partie du board ni du comité technique. « C'est définitivement un grand challenge qu'on relèvera en travaillant en étroite collaboration avec la fédération, les joueurs et le nouveau DTN dans ses projets », confie-t-elle.

Mais il lui reste à trouver l'équipe qui va l'entourer. « J'ai déjà quelques noms en tête. Et on va se réunir très bientôt pour en décider avec l'aval du comité. Puis, on établira notre plan d'action. C'est un gros travail d'équipe. » Elle dira pour terminer cette citation très connue : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Composition du comité exécutif de la FMT

Président : Kamil Patel (BBRH)

Vice-président : Édouard Eh Chuen (Port-Louis)

Secrétaire générale : Virginie Blackburn Lennon (Pamp-Riv. du Rempart)

Assistante secrétaire générale : Mme. Dominique Thomas (BBRH)

Trésorière : Doris Chan Tam Neng (Pamp-Riv. du Rempart)

Assistante trésorière : Charlène Nayna (Pamp-Riv. du Rempart)

Membres : Jean-Olivier Joly (BBRH), Georgina Rogers (Pamp-Riv. du Rempart)

Présidente du comité technique : Emma Taïkie (Port-Louis)

Membre coopté : Jean-Michel Giraud (Q-B/Riv-Noire)