TENNIS : Boy battue en finale du simple, victorieuse en double

Amélie Boy n’a pu s’offrir le doublé Grades 4 et 5 lors de la finale de l’ITF U18 Petit Camp 2017 de tennis qui s’est tenu hier au Centre national à Petit Camp. Victorieuse du premier tournoi la semaine dernière, la Mauricienne s’est certes hissée en finale du simple dames du Grade 5, mais a courbé l’échine devant la Canadienne Tiffany Lagarde. En double dames, la paire Amélie Boy-Zara Lennon a répondu présent.

C’est sous un soleil de plomb que s’est jouée la finale du simple dames. Même si Amélie Boy a remporté le premier set 6-2, elle n’est pas parvenue à garder le même rythme lors des deux sets suivants. « J’ai bien commencé mon match, je me sentais vraiment bien, mais au final, la Canadienne a changé de tactique et je l’ai payé cash », analyse la Mauricienne. Effectivement, lorsque la tête de série n°1 a élevé son niveau, Boy ne pouvait que s’incliner 6-1 et 6-4. « La Mauricienne a très bien joué dans le premier set. Cependant, elle a commis beaucoup d’erreurs et j’ai su en profiter », déclare Tiffany Lagarde.

En double dames, la paire Amélie Boy-Zara Lennon est parvenue à réaliser le doublé Grades 4 et 5. Les Mauriciennes se sont imposées très facilement contre les Sud-Africaines Tamsin Hart et Alexis Tensfeldt 2-0 (6-0, 6-1). « On voulait remporter cette finale. On n'a rien lâché et le résultat est là », déclare Amélie Boy. Le 18 septembre, elle participera à la deuxième édition du tournoi ITF U18 qui durera deux semaines à Cape Town en Afrique du Sud.

Chez les garçons, la finale du simple hommes est revenue au Namibien Schalk Van Schalkwyk. Celui-ci a dû s'employer pour battre l'Espagnol Ignacio Benzal Alia 2-1 (6-2, 1-6, 6-2). En double hommes, la victoire est revenue au duo hong-kongais Chun Lam-Kyle Tang qui a battu le Sud-Africain Jamie Davis et l'Allemand Luca Hesselmann, qui s'étaient associés pour ce tournoi.

Résultats des finales

Simple dames

Tiffany Lagarde (CAN) b. Amélie Boy (MAU) 2-1 (2-6, 6-1, 6-4)

Simple hommes

Schalk Van Schalkwyk (NAM) b. Ignacio Benzal Alia (ESP) 2-1 (6-2, 1-6, 6-2)

Double hommes

Chun Lam-Kyle Tang (HKG) b. Jamie Davis (RSA)-Luca Hesselmann (GER) 2-1 (6-4, 4-6, 10-7)

Double dames

Amélie Boy-Zara Lennon (MAU) b. Tarsin Hart-Alexis Tensfeldt (RSA) 2-0 (6-0, 6-1)