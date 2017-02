TENNIS : Boy, Lennon et De Beer à l'affût du 3e tour

L'épreuve de vérité a bien débuté pour la paire mauricienne de double dames engagée aux Championnats d'Afrique U18 qui se tiennent du 6 au 11 courant en Tunisie. Hier, Amélie Boy et Zara Lennon ont assuré leur place en quarts de finale aux dépens des Marocaines Zainab Bendahhou et Hiba El khalifi 7-6 (5), 6-4. Classées n°5, elles affrontent au prochain tour une paire tunisienne non-classée figurant dans le haut tableau. Les deux représentantes mauriciennes de même qu'Amaury de Beer débutent aujourd'hui au 2e tour des simples.

Christopher Fok Kow, 16 ans, qui en est à sa première expérience à ce niveau, n'a pas passé le 1er tour, le Marocain Mohamed Khalid, 625e jr mondial, s'avérant trop fort pour s'imposer 6-2, 6-4. Il est aussi éliminé en duo avec Amaury de Beer au 2e tour du double hommes 2-6, 2-6 face au tandem favori du tableau composé des Sud-Africains Richard Thongoana et Bertus Kruger.

Par contre, la lutte ne fait que commencer pour les trois autres Mauriciens après leur élimination au 2e tour du simple l'an dernier au même endroit. Seule différence majeure cette année, ils ont été exemptés de 1er tour, ce qui pourrait être un avantage dans leur quête d'une place en quarts de finale s'ils gagnent aujourd'hui. Mais pour l'heure, Amélie Boy, 331e jr mondiale en début de semaine, est classée n°8, Zara Lennon (435e) est classée 12e et Amaury de Beer (352e) est classé 13e, face à toute une horde de joueurs les uns plus redoutables que les autres. Lennon avait été 364e, Boy 325e et De Beer 351e mondiaux le mois dernier.

Aujourd'hui donc, Boy fait face à la Tunisienne Sarah Lise Aubertin qui est pourvue d'une wild card, tandis que Lennon affronte dans la seconde moitié du tableau la Zimbabwéenne Sasha Taruberekera. Deux adversaires de loin prenables car elles se retrouvent assez loin au classement jr ITF. En simple hommes, Amaury de Beer se mesure au Marocain Anas Chakeouni, qui est classé 960e depuis lundi, mais qui était 844e le mois dernier. Il devrait quand même s'en méfier.

De Beer a débarqué en Tunisie assez confiant suite à une tournée couplée de trois tournois en Israël effectuée du 16 janvier au 4 février. Pourvu d'une wild card, il a d'entrée surmonté trois tours qualificatifs dans un tournoi ITF grade 5 (16-21 janvier) et a enchaîné trois victoires dans le tableau final aux dépens d’Itamar Lavie (Isr) 6-3,6-4, de l'Italien Lorenze Lorusso 6-1,6-4, de Nevo Gabriely (Isr) 7-5, 6-2, avant de s'incliner en demi-finale 6-4, 3-6, 2-6 contre Ofek Amoyal. Ensuite, il a perdu 6-7 (5), 6-7 (7) au 2e tour d'un autre tournoi de grade 5 contre le natif Yair Sarouk (23-28 janvier). Et plus récemment lors du Tel Aviv ITF Open (30 jan-4 fév), il a perdu d'entrée 1-6, 1-6 contre l'Israélien Nir Vodavoz dans un tournoi de grade 5.

Amaury de Beer s'est également aligné auparavant aux mondiaux juniors de l'Orange Bowl (grade A) disputés les 3 et 4 décembre à Plantation aux États-Unis et au tournoi non moins relevé d'Eddie Herr (grade 1) les 26 et 27 novembre à Brendenton aux États-Unis toujours. Il n'avait pas passé le premier tour des qualifications des deux tournois. En octobre, il s'était également rendu au Maroc disputer deux tournois, soit le Riad 21 (grade 4) et la Raquette d'Or (grade 3) où il avait perdu au 2e tour 6-3, 3-6, 10-5 face à l'Allemand Danili Klimov et contre le Bulgare Adrian Andreev 1-6, 2-6.