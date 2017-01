TENNIS—CHAMPIONNANTS JUNIORS D'AFRIQUE AUSTRALE 2016: Les Mauriciens bien placés dans leur poule

Les huit Mauriciens engagés aux championnats juniors d’Afrique australe ont entamé hier à Windhoek, Namibie, la phase de poule disputée en Round Robin qui se poursuit aujourd’hui. Si les résultats ne sont pas encore disponibles, on peut avancer tout de même que certains d’entre eux font figure de favoris dans leur poule à l’issue du tirage au sort. À l’image de Sarah Introcaso (U 14), Jason Espitalier-Noël et Christopher Fok Kow (U 16).

Sarah Introcaso avait terminé 7e au classement final dans cette même catégorie l’an dernier à Durban assurant sa place aux Championnats d’Afrique Juniors tenus fin mars début avril à Pretoria. Tête de poule du groupe H, elle croisera le fer avec Leungo Monnayoo (Bots), Daina Nyirenda (Maw), Anne Joone Steenkamp (Nauru) et Kiana Gomes (Moz). Hier, la Mauricienne n’avait pas encore débuté son tournoi, à l’inverse de Malika Ramasawmy qui affrontait d’entrée la Swazilandaise Maliaka Dlamini. Ramasawmy se retrouve 2e groupe B, la favorite étant Christine Kruger. Kamohelo Khabela (Les) complète la poule.

Finaliste l’an dernier en U 14, Jason Espitalier-Noël se positionne lui aussi en tête du groupe C en U 16 devant Tsholofelo Tsiang (Bots). Hier, il a dû avoir surmonté son premier match contre Kelvin Kachepa (Maw), Luca Monteforte (Nauru) et Jaime Sigauqpe (Moz), complétant le groupe.

Idem pour Christopher Fok Kow. Huitième du classement final l’an dernier, mais champion des Masters africains U 14 en novembre au Kenya et évoluant depuis octobre au centre ITF du Maroc, il n’apparait assurément pas en simple figurant cette fois. De plus, son titre des Masters fait de lui la cible n°1 du groupe D qu’il domine devant le Zimbabween Thabo Ncube, le Botswanais Tshepo Mosarwa et le Swazilandais Fezokuhle Mavuso et l’Angolais Zidario Quitomina. Saura-t-il tenir son rang de favori, de surcroit dans le tableau final ? Attendons la fin du tournoi. Hier, il a effectué son entrée face à Tshepo Mosarwa. Par contre, Sébastien Liu qui découvre le tournoi, est tiré dans le groupe A derrière Pierre Malan (Af Sud), mais devant Mulenga Mwila et Senzalwe Shabangu.

Il reste Jake Lam, Lucas Lai Fat Fur (U 14) et Céline Wan Min Kee (U 16), tous promus dans leur nouvelle catégorie. Pour le premier nommé, on dira que le hasard fait bien les choses puisqu’il croise à nouveau la trajectoire du Sud-Africain Rohan Loubser, leader du groupe F. L’an dernier, celui-ci avait terminé 7e du classement final aux dépens de Lam en U 12. Et leur duel pourrait être synomyme de revanche d’autant que ce sera le match au sommet du groupe à moins que l’Angolais Daulo Binga, le Zambien Chileshe Chansa et le Mozambicain Armando Sigauqe ne jouent aux trouble-fêtes. En progression, Jake Lam devrait cette fois faire la différence. C’est sa troisième participation au tournoi, dont deux fois en U 12 depuis 2015.

Lucas Lai Fat Fur se retrouve dans le groupe B derrière le Sud-Africain Andreas Scott, un jeune connu du tennis mauricien. Lai Fat Fur avait disputé le tournoi à Pretoria l’an dernier et avait battu justement Sud-Africain Rohan Loubser classé n°1, avant de céder face au Malgache Sampras Rakotondrainibe terminant 4e au final en U 12. C’est dire qu’il peut lui aussi créer la surprise dans ce groupe B.

Enfin en U 16 filles, Céline Wan Min Kee semble être la joueuse la moins redoutable du groupe C dominé par Lara Van Der Merwe (Af Sud), Finaritra Andriamadison (Mad), Thato Madikwe (Bots), Mwai Kadamanja (Maw) et Tuna Nkandi (Nam). La Mauricienne avait terminé 5e l’an dernier du classement final en U 14