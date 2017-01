TENNIS - CHAMPIONNANTS JUNIORS D'AFRIQUE AUSTRALE : Huit jeunes à l'épreuve namibienne

Les choses sérieuses reprennent déjà leurs droits pour les jeunes raquettes à l'orée même de cette nouvelle année. Huit d'entre eux font cap vendredi vers la Namibie où se tiendront du 9 au 18 janvier, les championnats juniors d'Afrique australe U 14 et U 16, tournoi qualificatif aux championnats continentaux des deux catégories inscrits du 26 mars au 6 avril. Toutefois, le pays qui devrait abriter cette 40e édition n'a pas encore été établi, a-t-on indiqué.

Reste que les jeunes qui ouvriront les hostilités dès lundi prochain à Windhoek dans l'étape qualificative, sont prêts à se jeter à fond dans la bataille pour assurer leur place. Le Wilson Open, dernier tournoi de l'année écoulée, leur a servi de dernier test avant qu'ils n'effectuent du 19 au 22 décembre, un camp d'entraînement intensif basé principalement sur la préparation physique. Après quoi, ils ont poursuivi cette mise en jambes avec des séances spécifique de tennis du 27 décembre au 5 janvier avec un 'break' effectué les 1ers et 2 janvier. Ce rendez-vous de la zone sud se tiendra du 9 au 14 janvier pour les U 14 et du 9 au 18 pour les U 16. La catégorie U 12 n'est pas à l'affiche cette année. L'équipe mauricienne est accompagnée du coach Dominique Thomas ainsi que du Syrien Abraham Ibrahim dont ce sera la dernière fonction au poste de DTN avant son départ prévu début février.

Cette année, Sébastien Liu (U16) sera le seul néophyte de l'équipe mauricienne, tous les autres ayant déjà effectué leur début dans ce tournoi, certain l'an dernier à Pretoria, Afrique du Sud et d'autres en 2015 à Gaborone, Botswana. Par contre, Jake Lam, Malika Ramasawmy, Lucas Lai Fat Fur sont promus en U 14 après un passage en U 12 l'an dernier. Mais à l'inverse, ils sont cette fois bien concernée par la qualification à la phase finale des Championnats d'Afrique juniors. On indique aussi que le tournoi se disputera durant les deux premiers jours en Round Robin dans les deux catégories afin d'en désigner les meilleurs qui intégreront par la suite les tableaux principaux, comme s'était le cas jusqu'en 2014 au Botswana.

Quoi qu'il en soit, on sait que nos représentants ont toujours fait bonne figure dans ce tournoi, cinq des sept prétendants en lice l'an dernier ayant assuré leur qualification aux Championnats d'Afrique juniors à Pretoria. Jason Espitalier-Noël était le seul à atteindre la finale s'inclinant contre le Sud-Africain Carl Roothman en U 14. Il en sera donc à sa troisième participation d'affilée. En U 14 toujours, Christopher Fok Kow avait terminé 8e, Sarah Introcaso 7e et Céline Wan Min Kee 10e du classement final.

En U 16, Kenny Ah Chuen prenait la 6e place et Anthony Kwok la 9e. Par contre chez les filles, Zara Lennon après la perte de sa demi-finale face à la Sud-Africaine Corin De Waal boucla sa participation à la 3e place en s'imposant à la Zimbabwéenne Berverly Matsiwe. Maurice terminait également 2e au classement des pays derrière l'Afrque du Sud et devant le Zimbabwe. Pour rappel, les huit premiers aux classements U 14 et U 16 valident leur place pour le sommet continental. Il reste donc à souhaiter que les jeunes franchissent le cap face à une opposition toujours coriace.

La sélection mauriciennnes en vue des Championnats d'Afrique juniors australe 2017

U 14

Garçons: Jake Lam, Lucas Lai Fai Fur

Filles: Sarah Introcaso, Malika Ramasawmy

U 16

Garçons: Christopher Fok Kow, Jason Espitalier-Noël, Sébastien Liu

Filles: Céline Wan Min Kee