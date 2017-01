TENNIS — CHAMPIONNAT D'AFRIQUE JUNIORS : Sarah Introcaso championne en U14 filles

La jeune Sarah Introcaso a frappé un grand coup à l'occasion des Championnats d'Afrique australe (zone sud) tenus du 9 au 15 janvier à Windhoek, en Namibie. Celle qui est considérée comme l'un des plus grands espoirs du tennis local a été sacrée championne dans la catégorie des moins de 14 ans, en s'imposant en finale contre la Zimbabwéenne Rufaro Magarira samedi dernier. Le match s'est soldé en deux manches, 6-2 et 6-3.

Sarah Introcaso a survolé le groupe H en phase de poules. Admise dans le tableau final, elle a pris d'emblée la mesure de la qualifiée namibienne Lisa Yssel 4-6, 6-2, 10-1, puis de la grande favorite du tableau, la Sud-Africaine Gabriella Broadfood, 7-6 (6), 7-5 en quarts de finale, suivie de la tête de série N°3, la Malgache Narindra Ranaivo, 7-6 (5), 6-2 en demi-finales. À noter qu'en finale, la Mauricienne et la Zimbabwéenne n'étaient pas forcément attendues au tournant, étant deux outsiders du tableau. Sarah Introcaso était toutefois la mieux placée pour faire la différence sur le papier. À titre d'information, la phase de poules réunissait huit groupes, dont quatre de cinq joueuses avec les deux premières de chaque groupe accédant au tableau final.

C'est d'ailleurs la première fois qu'une Mauricienne entre au palmarès de ce tournoi, qui offre aux 18 meilleurs joueurs au classement final des U14 et U16 filles et garçons une qualification directe à la phase finale des championnats continentaux inscrits du 26 mars au 6 avril. En 2016 à Durban, Sarah Introcaso avait terminé 7e au classement final de la catégorie lors de sa première participation. Une énorme progression pour celle qui fêtera ses 14 ans au mois de mars. Qui plus est, à l'issue de ce tournoi 2017, Sarah Introcaso demeure la seule médaillée de l'équipe mauricienne.

Une fierté pour la FMT

Cette performance n'a pas laissé insensible la Fédération mauricienne de Tennis (FMT), notamment son président, Kamil Patel, très impressionnée par la médaille d'or. « Sarah (Introcaso) est une passionnée de tennis qui travaille assidûment aux entrainements pour s'améliorer chaque jour. Elle a toujours eu un fort potentiel et elle commence maintenant à récolter le juste retour de ses sacrifices. C'est une gamine avec beaucoup de qualité et une compétitrice hors normes. Elle a réalisé un très beau parcours et le meilleur reste à venir », a-t-il fait ressortir.

Notre interlocuteur a précisé que « le tennisman mauricien est en nette progression et lors des six derniers mois, nous avons gagné six tournois internationaux. Cela démontre que les jeunes sont dans une excellente forme technique et physique. C'est extrêmement encourageant. Nous avons une génération de jeunes qui évoluent très bien et qui a faim de victoires. »

Sarah Introcaso est assurée de participer à la 40e édition des Championnats d'Afrique juniors prévue du 26 mars au 6 avril, tout comme Christopher Fok Kow et Jason Espitalier-Noël, 4e et 6e respectivement au classement final des U16. Jason Espitalier-Noël avait, pour rappel, été finaliste de la précédente édition finale U14 garçons. Fok Kow, qui était en compétition pour la médaille de bronze en U16, a échoué contre le Sud-Africain Carl Morgan, 1-6 et 4-6. Huitième au classement final U14, Jake Lam pourrait, quant à lui, se voir offrir une wild card en guise de qualification. En effet, il a réalisé un sans-faute en terminant en tête du groupe F avec 8 pts pour quatre victoires en autant de matches. Le Mauricien a, par la suite, chuté au deuxième tour du tableau final face au Sud-Africain Andreas Scott, 1-6, 6-4 et 1-6. Jake Lam, Lucas Lai Fat Fur, Sarah Introcaso et Malika Ramasawmy (U14) et Céline Wan (U16) sont rentrés à Maurice lundi dernier.

Deuxième dans la compétition par équipe

Christopher Fok Kow, Jason Espitalier-Noël et Sébastien Liu ont débarqué vendredi, ayant disputé le tournoi par équipes (U16). Après une belle prestation dans le groupe B où ils avaient sorti la Namibie (2-1), le Botswana (2-1) et l'Angola (3-0), le trio a plié face à l'Afrique du Sud (3-0) en finale. Les Sud-Africains évoluaient dans la poule A et avaient remporté leurs trois matches de poule sans concéder le moindre set. La troisième place est revenue à la Namibie. Cette défaite prive l'équipe mauricienne d'une participation à la phase finale continentale. À noter que l'Afrique du Sud s'est également imposée chez les filles de la même catégorie d'âge.