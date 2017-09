TENNIS—CHAMPIONNAT VITAL: Kenny Ah Chuen et Sarah Introcaso s’imposent en double mixte

La 18e édition du Championnat Vital qui a commencé samedi dernier au Centre National de Tennis à Petit Camp, a vu la consécration en double mixte de Kenny Ah Chuen et Sarah Introcaso.

Après leur victoire en demi-finale, 2-0 contre Olivier Laurent et Tanya Pyndiah, la paire Jacob Rasolondrazana-Chiara Li Yaw Hay est tombée sur plus fort qu’elle en finale. Le tandem Kenny Ah Chuen/Sarah Introcaso s’est facilement imposé 2-0 (6-3, 6-3). Cette victoire permet a la paire de récolter la premiere médailles d’or lors de ce championnat.

D’autres matchs ont eu lieu le week end dernier. Récemment classé 1844e mondiale chez les juniors, Anthony Kwok s’est distingué contre ses adversaires en simple hommes et double hommes. Engagé dans les U18 du simple hommes, le Mauricien a dû s’employer afin de remporter sa demi finale contre Sébastien Liu Chung Ming. Malgré avoir gagné le premier set, 6-0, il a néanmoins baissé sa garde permettant à son adversaire d’égaliser. Cependant, il s’est repris en gagnant le troisième set 6-1. Kwok affrontera dimanche prochain en demi-finale le champion de la 17e édition, Jacob Rasolondrazana.

Le tandem Anthony Kwok-Lukasz Skowronski en double hommes, a survolé leur demi finale contre Johann Randriamanalina/Lucas Lai Fat Fur en s’imposant sur le score de 2-0 (6-3, 6-3) et affrontera en finale la paire Jacob Rasolondrazana-Kenny Ah Chuen.

Chez les filles, on note la bonne performance de Malika Ramasawmy en simple dames des U18. Elle a battu en quart de finale Tanya Pyndiah 2-0 (6-2, 6-3).

Demain un match sera à l’affiche sur le terrain de Petit Camp à 16h30. En simple hommes +40, Chan Or Kam Fat Ming affrontera Clyde Wong You Cheong. À savoir que le premier s’est imposé contre Dave Ramasawmy sur le score de 2-0 (6-1, 6-1).

Résultats

U12 simple hommes

Seguin Mathis b. Samuel Ava 2-0 (6-1, 6-2)

Keane Wan b. Sebastian Koster 2-0 (6-1, 6-1)

Thavish Ramyead b. Kenrick Lam Wai Yam 2-0 (6-3, 6-2)

U14 simple hommes

Thavish Ramyead b. Jake Lam 2-0 (6-3, 6-2)

Samuel Ava b. Lucas Lai Fat Fur 2-0 (6-1, 6-2)

Robin Buscaino b. Auxence Acou 2-0 (6-0, 6-0)

Aaron Rawa b. Johann Randriamanalina 2-0 (5-0, AB)

U16 simple hommes

Sébastien Liu Chung Ming b. Auxence Acou 2-0 (6-0, 6-2)

Mathieu Michaud b. Jake Lam 2-0 (7-5, 7-5)

U18 simple hommes

Anthony Kwok b. Sebastien Liu Chung Ming 2-1 (6-0, 4-6, 6-1)

Simple hommes

Jeffrey Lo Shung Shing b. Mathieu Michaud 2-0 (6-1, 6-0)

Shaheel Busguth b. Lucas Lai Fat Fur 2-0 (6-2, 6-2)

Double hommes

Anthony Kwok/Lukasz Skowronski b. Johann Randriamanalina/Lucas Lai Fat Fur 2-0 (6-3, 6-3)

Simple hommes +40

Chan Or Kam Fat Ming b. Dave Ramasawmy 2-0 (6-1, 6-1)

Didier Rochecouste b. Olivier Naturel 2-1 (7-6, 4-6 (3-10))

Double hommes +40

Gerard Foo Kune/Kam Fat Ming Chan Or b. Jean Lee/Erick Totzafy 2-0 (6-2, 6-2)

Gerard Nien Fong/Clyde Wong You Cheong b. John Lai Fak Yu/Julien Rakotonirina 2-0 (6-0, 6-1)

U12 simple dames

Kelly Leung b. Keira Leung 2-0 (6-0, 6-0)

Celina Lalloo b. Eve Gaillard W/O

U14 simple dames

Malika Ramasawmy b. Chiara Li Yaw Hay 2-0 (6-2, 6-1)

Kelly Leung b. Eve Gaillard W/O

U18 simple dames

Malika Ramasawmy b. Tanya Pyndiah 2-0 (6-2, 6-3)