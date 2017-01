TENNIS—CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS: Introcaso, Fok Kow, Espitalier-Noël qualifiés, Lam en attente

Sarah Introcaso, la nouvelle championne des U14 filles des Championnats juniors d'Afrique australe (zone sud) qui ont eu lieu du 9 au 15 janvier à Windhoek en Namibie, ainsi que Christopher Fok et Jason Espitalier-Noël, 4e et 6es respectivement au classement final des U16, ont d'ores et déjà assuré leur participation à la 40e édition des Championnats d'Afrique juniors prévue du 26 mars au 6 avril. Quatre des cinq autres joueurs mauriciens qui étaient également en lice à Windhoek sont passés à la trappe, sauf Jake Lam, qui pourrait éventuellement se qualifier s'il obtient une wild card, ayant terminé 8e en U14.

Le pays qui abritera le sommet continental des juniors n'a toujours pas été désigné, indique-t-on, et les dates qui ont été avancées le sont aussi à titre prévisionnel. Mais pour les trois joueurs mauriciens, la qualification est bien acquise en attendant confirmation de Jake Lam. Ce dernier aura pourtant réalisé le sans-faute en phase de poule en terminant en tête du groupe F avec 8 pts pour quatre victoires en autant de matches. La plus importante restant sans doute celle gagnée 6-0, 6-4, contre le Sud-Africain Rohan Loubser, qui l'avait défait l'an dernier en U12. Mais cette phase terminée, le Mauricien a chuté au 2e tour du tableau final face au Sud-Africain Andreas Scott 1-6, 6-4, 1-6.

Jake Lam, Lucas Lai Fai Fur, Sarah Introcaso et Malika Ramasawmy (U14) et Céline Wan Min Kee (U16) sont rentrés à Maurice hier. Christopher Fok Kow, Jason Espitalier-Noël et Sébastien Liu sont restés en Namibie disputer le tournoi par équipes des U16 garçons qui a débuté hier.

Résultats et classement

U14 filles

1er tour

Sarah Introcaso (Mce) b. Lisa Yssel (Nam) 4-6, 6-2, 10-1

Mialy Ranaivo (Mad) 4 b. Malika Ramasawmy (Mce) 6-4, 6-1

1/4 finale

Sarah Introcaso (Mce) b. Gabiella Broadfoot 1 (Af Sud) 7-6 (6), 7-5

1/2 finale

b. Narindra Ranaivo 3 (Mad) 7-6 (5), 6-2

Finale

b. Rufaro Magarira (Zimb) 6-2, 6-3

9-16es places

Ana Vassilis (Moz) b. Malika Ramasawmy (Mce) 6-3, 4-6, 10-8

13-16es

Malika Ramasawmy (Mce) b. Segomotso Sibanda (Bots) 6-2, 6-4

Meungo Monnayoo (Bots) b. Malika Ramasawmy (Mce) 6-3, 6-7, 10-7

15-16es

Lisa Yssel (Nam) b. Malika Ramasawmy (Mce) 6-3, 6-4

Double filles

1er tour

Malika Ramasawmy (Mce) -Leungo Monnayoo (Bots) bb. Segomotso Sibanda-Fichani Sakani (Bots) 6-3, 6-1

1/4 finale

Gabriella Broadfoot-Christine Kruger (Af Sud) bb. Malika Ramasawmy (Mce) -Leungo Monnayoo (Bots) 6-2, 6-3

U14 garçons

1er tour

Jake Lam (Mce) b. Lyle Zaloumis (Zimb) 6-1, 6-1

Ethan Sibanda (Zimb) b. Lucas Lai Fat Fur (Mce) 6-4, 6-2

1/4 finale

Andres Scott (Af Sud) 3 b. Jake Lam (Mce) 6-1, 4-6, 6-1

1/2 finales

Toky Ranaivo (Mad) 2 b. Andreas Scott 3 (Af Sud) 6-2, 6-4

Connor Kruger (Af Sud) 1 b. Lanja Rakotozandriny (Mad) 6-1, 6-0

Finale : Toky Ranaivo (Mad) 2 b. Connor Kruger 1 (Af Sud) 7-5 (5-7 (7-6 (3)

5-8es places

Taona Muhwandagara (Zimb) b. Jake Lam (Mce) 7-6, 6-3

7-8es

Ethan Sibanda Zimb) b. Jake Lam (Mce) 7-5, 6-2

9-16es

Fenosoa Rasendra (Mad) b. Lucas Lai Fat Fur (Mce) 6-7, 6-3, 10,8

13-16es places

Ricardo Jacinto (Moz) b. Lucas Lai Fat Fur (Mce) 6-3, 6-4

15-16es

Lucas Lai Fat Fur (Mce) b. Diken De Jongh (Nam) 6-3, 7-5

Double garçons

1er tour

Jake Lam-Lucas Lai Fat Fur (Mce) bb. Zaloumis Lyle (Zimb) -Denzel Seetso (Bots) 6-2, 6-2

1/4 finale

T. Muhwabdagara (3) - Ethan Sibanda (Zimb) bb. Jake Lam-Lucas Lai Fat Fur (Mce) 2-6, 7-5, 10-3

U16 garçons

1er tour

Christopher Fok Kow (Mce) 3 b. Bruno Nhavene (Moz) b. 6-3, 6-3

Jason Espitalier-Noël (Mce) 4 b. Tinashe Taruberekera (Zimb) 6-2, 6-2

Charl Morgan (Af Sud) 2 b. Sébastien Liu (Mce) 6-2, 6-3

1/4 finale

Christopher Fok Kow (Mce) b. Anesu Kwirirai (Zimb) 6-3, 6-2

T. Longwe-Smit (Af Sud) b. Jason Espitalier-Noël (Mce) 4-6, 6-0, 6-1

1/2 finales

Pierre Malan (Af Sud) 1 b. Christopher Fok Kow (Mce) 6-3, 7-6 (2)

T. Longwe-Smit (Af Sud) b. Charl Morgan 2 (Af Sud) 7-6, (5), 6-4

Finale : T. Longwe-Smit (Af Sud) b. Pierre Malan 1 (Af Sud) 3-6, 6-2, 6-3

3-4es places : Charl Morgan (Af Sud) b. Christopher Fok Kow (Mce) 6-1, 6-4

5-8es

Jason Espitalier-Noël 4 (Mce) b. Thato Holmes 8 (Bots) 6-2, 4-6, 11-9

Codie Van Schalkwyk (Nam) 7 b. Jason Espitalier-Noël (Mce) 6-2, 4-6, 10-3

7-8es : Anesu Kwirirai (Zimb) b. Thato Holmes (Bots) 7-5, 7-5

9-16es

Sébastien Liu (Mce) b. Joao Neves (Ang) 6-3, 6-3

Tsholofelo Tsiang (Bots) b. Sébastien Liu (Mce) 6-3, 7-5

11-12es

Sébastien Liu (Mce) b. Bruno Bruno Nhavene (Moz) 6-3, 6-3

Double garçons

1er tour

Jason-Espitalier-Noël-Christopher Fok Kow (Mce) 2 bb. Thatso Holmes-Tsholofelo Tsiang (Bots) 4-6, 6-3, 10-4

Anesu Kwirirai (Zimb)-Sébastien Liu (Mce) bb. Bruno Nhavene-Jaime Sigauque (Moz) 6-4, 7-6 (6)

1/4 finale

Jason-Espitalier-Noël-Christopher Fok Kow (Mce) 2 bb. Henrique Matonda-Joao Neves (Ang) 6-2, 6-3

Pierre Malan-Charl Morgan (Af Sud) bb. Anesu Kwirirai (Zimb)-Sébastien Liu (Mce) 6-2, 6-3

1/2 finales

T. Longwe-Smit (Af Sud)-Codie Van Schalkwyk (Nam) bb. Jason-Espitalier-Noël/Christopher Fok Kow 2 (Mce) 7-6 (6), 5-7, 10-6

U16 filles

1/2 finales

Iariniaina Tsantaniony (Mad) 1 b. Lara Van Der Merwe (Af Sud) 6-3, 0-6, 6-1

Delien Kleinhans (Af Sud) b. Makayla Loubser 2 (Af Sud) 6-2, 6-1

Finale : Delien Kleinhans (Af Sud) b. Iariniaina Tsantaniony 1 (Mad) 7-5, 5-7, 6-3

3-4es places : Lara Van Der Merwe (Af Sud) b. Makayla Loubser 2 (Af Sud) 5-7, 6-3, 10-3

5-6es : Fitia Ravoniandro (Mad) b. Gina Moolman (Nam) 7-6, 3-6, 10-4

7-8es : Vimbai Moyo (Zimb) b. Finaritra Andriamadison (Mad) abn

9-16es

Céline Wan Min Kee (Mce)

b. Tandzile Diamini (Swa) 6-3, 6-1

b. Mwai Kadamanja (Maw) 6-3, 6-3

Charlotte Zhuwakini (Zimb) b. Céline Wan Min Kee (Mce) 6-3, 7-5

11-12es : Céline Wan Min Kee (Mce) b. Nandi Munvulwa (Zimb) 7-6, 6-4,10-7

Double filles

1er tour

Sarah Introcaso-Céline Wan Min Kee (Mce) bb. Mwai Kadamanja-Linda Msiska (MAw) 6-2, 6-2

1/4 finale

Delien Kleinhans-Makayla Loubser (Af Sud) bb. Sarah Introcaso-Céline Wan Min Kee (Mce) 6-2, 7-5