TENNIS—CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS (U14-16): Les Mauriciens face à une rude opposition

Début compliqué pour les tennismen mauriciens aux Championnats d'Afrique juniors qui ont débuté lundi à Benoni en Afrique du Sud. Après une phase qualificative en poule défavorable à Jake Lam, les trois autres joueurs mauriciens se retrouvent engagés depuis hier dans le tableau final. Aujourd'hui, Sarah Introcaso (U14) affronte d'entrée la Mauritanienne Cumba Niangadou, Jason Espitalier-Noël (U16), le Ghanéen Renigard Okantey et Christopher Fok Kow (U16) le Sénégalais Nicolas Jadoun.

Aucun des trois rescapés n'a été pourvu d'une place de tête de série dans ce tableau très relevé dans la mesure où ils ont tous concédé une défaite en phase de poule. Autant dire qu'ils risque de subir de gros dégâts dans la suite des hostilités. À l'exception de Jake Lam, battu dans ses trois matches de poule et qui a été placé avec trois autres concurrents pour en découdre pour les 25e aux 32e places au classement, les trois autres se retrouvent parmi les 24 meilleurs du tableau.

Sarah Introcaso se retrouve dans le deuxième quart du tableau, alors que Jason Espitalier-Noël est placé tout en haut et doit logiquement de préparer dès maintenant au choc qui l'opposera dès le 2e tour au grand favori du tournoi, le Marocain Youcef Rihane. Celui-ci a été exempté de premier tour. De son côté, Christopher Fok Kow a été placé dans le dernier quart du tableau. Le champion des Masters africains U14-16, qui évolue depuis octobre dernier au centre d'entraînement ITF du Maroc, a sûrement des choses à prouver dans ce tournoi. Quant à Jake Lam, il en décroudra avec Lanja Rakotozandriny (Mad), Rushdy Ahmed et Taona Mhwandagar (Zimb) pour les places de classement.

Lors de la phase de poule tenue lundi, mardi et mercredi, Jason Espitalier-Noël a aligné d'entrée une victoire contre Anesu Kwirina 6-3, 6-3, puis s'est incliné 1-6, 3-6 face au Marocain Ismail Saadi avant de l'emporter 6-4, 6-7 (5), 6-3 contre Nicolas Jadoun 6-4, 6-7 (5), 6-3. Christopher Fok Kow en subi d'entrée un revers face au Sud-Africain Pierre Malan 1-6, 6-3, 1-6 avant de l'emporter 7-6, (3), 4-0 sur abandon de Rénigard Okantey. En U14, Jake Lam a concédé trois défaites d'affilée contre l’Algérien Ayman Ali Moussa (6-0, 4-6, 4-6), Connor Van Schalkwyk (Nam) 6-7 (3), 2-6 et Carl Roothman (Af Sud), 2-6, 2-6.

En U14 filles, Sarah Introcaso a aligné deux victoires contre la Tanzanienne E. Paulo Nankulange 6-1, 3-6, 6-3 et Claire Machiza (Zimb) 6-1, 6-0, entrecoupées d'une défaite 3-6, 3-6 contre Christine Kruger (Af Sud).