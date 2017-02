TENNIS—CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS (U14-16): Un test pour les plus jeunes

Après les juniors U18 au début du mois en Tunisie, ce sera au tour des U14 et U16 de se mettre en évidence lors des championnats d'Afrique de tennis prévus du 26 mars au 4 avril à Benoni en Afrique du Sud. Christopher Fok Kow, Jason Espitalier-Noël (U16) ainsi que Sarah Introcasdo et Jake Lam (U14), celui-ci pourvu d'une wild card, feront le déplacement en compagnie du coach fédéral, le Malgache Jean-Marc Randriamanalina.

Depuis leur retour des championnats juniors d'Afrique australe tenus du 9 au 15 à Windhoek (Namibie), les quatre sélectionnés ont poursuivi leur préparation afin d'aborder cette échéance cruciale dans les meilleures conditions. Les championnats austraux, pour rappel, leur servaient d'étape qualificative. Jason Espitalier-Noël est rentré en Italie et Christopher Fok Kow au centre d'entraînement de l'ITF au Maroc, après qu'il eût justement participé aux championnats d'Afrique U18 en Tunisie. Par contre, Jake Lam qui entre cette année en U14, s'entraîne sur place avec le coach malgache, alors que Sarah Introcaso est actuellement en tournée de compétitions en Afrique du Sud.

« Pour les trois qui sont à l'étranger, ils continuent à améliorer leur niveau et se portent bien. Quant à Jake Lam, on va l'intégrer avec les grands pour intensifier sa préparation. Après le bon parcours des juniors en Tunisie, c'est championnats U14-16 seront une épreuve test aux plus jeunes. Ils peuvent compter sur leur expérience. On va essayer en tout cas de les pousser au maximum et voir où ils se situent par rapport aux autres. Ils ont des chances de passer en demi-finale et finale. Mais il faut qu'ils restent concentrés sur les points décisifs », remarque Jean-Marc Randriamanalina. À Tunis, Amélie Boy avait atteint les demi-finales et terminé 3e du classement final du simple dames. Zara Lennon avait perdu au 3e tour du simple dames tout comme Amaury de Beer en simple hommes. Christopher Fok Kow s'était d'entrée incliné.

Parmi les quatre qualifiés pour Benoni, Sarah Introcaso, 14 ans le mois prochain, s'est donné elle aussi les moyens de réussir. Elle a entamé deux semaines de tournois en Afrique du Sud, enchaînant quelques résultats encourageants. D'abord à Potchefstroom dans le tournoi de grade 5 du NWU Pukke RSA 2 (20-25 février) où elle a passé deux matches qualificatifs aux dépens des Sud-Africaines Anique Engelbrecht 6-3, 6-4 et Arista Siebrits 7-6 (3), 3-6, 6-2, avant de tomber au 1er tour 7-6 (4), 3-6, 0-6 contre la Sud-Africaine Jessica Assenmacher dans le tableau final. Introcaso est classée 1872e jr mondiale depuis le 20 février. Elle avait été 1838e au début du mois.

Ensuite, on note une tentative qu'elle a effectuée en s'attaquant à son premier tournoi de grade 3, le Brookly Union Awnosis jr ITF, tenu les 25-26 février. Elle y a aligné deux victoires en qualification contre les Sud-Africaines Nadia Van Heerden 6-3, 6-3 et Neo Mafuyeka 7-6 (3), 6-1, avant de s'incliner 4-6, 1-6 face à Christine Kruger.

Avant les deux étapes sud-africaines, elle s'était rendue aux Émirats Arabes Unis courant octobre-novembre où elle avait enchaîné deux tournois jr ITF. Après un bye d'entrée, elle avait perdu au 3e tour qualificatif face à la Russe Sofia Plotnikova 6-3, 2-6, 3-6 de la Fujairah Jr Cup (grade 5) tenue du 31 octobre et 4 novembre. Puis, elle s'est inclinée au 1er tour qualificatif contre l'Indienne Vipasha Mehra 3-6, 2-6, au 15th Dubayy EAU (grade 4) les 5-6 novembre.